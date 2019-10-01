Ege'de atık suyu arıtmak için akıllı membran geliştirilecek

Dr. Güldemet Başal Bayraktar yürütücülüğünde hazırlanan ve petrokimyadan gıdaya, tekstilden metal işlerine birçok endüstri dalında ortaya çıkan yağ-su emülsiyonları içeren atık suların nanolif teknolojisi kullanılarak arıtılmasını sağlayacak proje, TÜBİTAK'tan kabul aldı. Prof. Dr. Bayraktar'ı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyle ilgili bilgi aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldemet Başal Bayraktar ve araştırma ekibi, artan endüstriyelleşme ile birlikte azalan temiz su kaynaklarına olan ihtiyacı gidermek amacıyla bir proje hazırladı. Prof. Dr. Bayraktar ile ekibinin projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Bayraktar'ı ziyaret edip projeyle ilgili bilgi aldı. Petrokimyadan gıdaya, tekstilden metal işlerine birçok endüstri dalının yağ-su emülsiyonları içeren atık su ortaya çıkarttığını dile getiren Prof. Dr. Bayraktar, çok küçük boyuttaki yağ damlacıklarının geleneksel yöntemlerle arıtılması sonrasında ard işleme gereksinim duyulduğunu bunun da yüksek enerji tüketimi gibi sorunları beraberinde getirdiğini söyledi. Membran (Seçici geçirgen malzeme) teknolojisinin burada devreye girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Bayraktar, bu teknolojinin kullanımında ise körlenme adı verilen membran yüzeyinin ve içindeki gözeneklerin, sudan ayırılmaya çalışılan yağ damlacıklarıyla kısa sürede dolduğunu, söz konusu membranın sık sık temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını belirtti.

Akıllı membran geliştirilecek

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla nanolifler kullanılarak körlenme direnci arttırılmış ve kolay temizlenebilir akıllı membranın geliştirilmesinin amaçladığına dikkat çeken Rektör Budak, “Gelecekte temiz su nedeniyle ciddi sıkıntılar baş gösterecek. Arıtma işlemleri çok maliyetli ve bu maliyetin aşağı çekilmesi gerekiyor. Hocalarımızın TÜBİTAK'tan kabul alan projesi, işte bu maliyetleri daha aza indirmeyi hedefliyor. Aslında mühendisliği kapsayan ama çevreyi de önemli ölçüde ilgilendiren bir proje. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Temiz suya ihtiyaç artıyor

Her geçen gün temiz suya daha çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Prof. Dr. Bayraktar, atık suların arıtılıp tekrar kullanılır hale getirilmesinin temiz su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer tutacağını ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Prof. Dr. Bayraktar, “En azından atık suların arıtılıp tekrar kullanılır hale getirilmesi gerekiyor. Projemizde de biz bunu hedefledik. Elbette sularda birçok farklı atık bulunabiliyor, biz ağırlıklı olarak yağ içeren atık sulardan yağın ayrılması üzerine bir proje geliştirmeye çalıştık. Bu bir çeşit nanoliflerden oluşan bir membran. Bu ürün, şu an günümüzde kullanılan membranlara göre kolay temizlenebilir olabilecek. Prototipi geliştirdikten sonra seri üretime geçerek kullanılmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Bayraktar, desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür etti.