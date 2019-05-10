Ege'de hedef kalite

Dr. Muzaffer Elmas, Ege Üniversitesinde “Yükseköğretimde Akreditasyon ve Kalite Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı”nda Egelilerle bir araya geldi.

Ege Üniversitesinde “Yükseköğretim Akreditasyon ve Kalite Çalışmaları” isimli konferansı vermek üzere İzmir'e gelen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, konferans öncesi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı, Ege Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinde gerçekleştirilen dijital dönüşüm ve akreditasyon ile kalite kültürünün yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Bizler aracı kişileriz”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Üst Yönetimi, EÜ Senato Üyeleri, akademik ve idari personel katıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulunun yürüttüğü çalışmalar ile eğitimde akreditasyon ve kalite üzerine bir sunum gerçekleştiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas, “Bizler ve rektörler sadece aracı kişileriz. Asıl iş sahadaki siz hocalara düşüyor. Amacımız akreditasyon sürecinde size katkı koymak ve motivasyonlarınızı artırmaktır” dedi.

“İki yol var”

Değişen ve dönüşen dünya düzeninden bahseden Prof. Dr. Elmas, “Değişen teknolojiye uyum sağlamak iki yol ile mümkündür. Bunlardan biri kişilerin yetkinliklerini artırmaktır. Bu yetkinlikleri dijital yetkinlik, kompleks problem çözme, iletişim yetkinliği, analitik-kritik düşünme ve değerler olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer yol ise çevik liderlikle mümkündür. Bu ikisi birleşince teknolojiyle aramızdaki açığı kapatabiliriz” diye konuştu.

“Çok yönlü bireyler”

Akredite sürecinin sistemli çalışma ile ilerlediğini belirten Başkan Prof. Dr. Elmas, “Temelde çok basit bir süreçle kaliteyi yönetebilirsiniz. Bu doğrultuda üniversite ve bölümler politikalarını belirleyecek, bunları uygulayacak, uygulamalarını gözden geçirecek ve bu uygulamaları iyileştirecekler. Tüm süreç basit anlamıyla bundan ibarettir. Bunun dışında kalite ve akreditasyonun asıl amacı öğrencilerimizi çok yönlü birer birey olarak yetiştirmektir” ifadelerine yer verdi.

“Huzur ve güven ortamına geçmeyi başardık”

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Başkan Prof. Dr. Elmas, katılımcılara YÖKAK Bilgi Portalı'ndan sürekli olarak bilgi alabileceklerini hatırlattı. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a, ziyaretlerinden ve yükseköğretimde akreditasyon ve kalitenin artırılmasına yönelik verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Rektörlükte 1,5 yılı geride bıraktık. Ege Üniversitesi Türkiye'nin en eski ve en köklü 3'üncü büyük üniversitesidir. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi, Türkiye'ye olduğu gibi birçok kamu kurumuna ve Ege Üniversitesine de zarar verdi. Ama biz, bulunan o kaos ortamından huzur ve güven ortamına geçmeyi başardık. Bunun için birçok şey yaptık” ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan bahsetti

Ege Üniversitesindeki çalışma sisteminden ve AR-GE çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Budak, şöyle konuştu: “Göreve geldikten sonra akademisyenlerimizin tamamıyla ‘Rektörle 5 Çayı' etkinliğinde buluştuk. Araştırma bölümümüzde yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarımızla gruplar halinde çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız, ülkemizin kalkınması için bölgemize, ülkemize ve devletimize eğitim ve bilim anlamında yapabileceğimiz katkıları hedefliyordu. Bu çalışmaların sonucunda büyük bir çalıştay yaptık. Türkiye'de bir ilk olarak ‘Ege Üniversitesinin Geleceği Şûrası'nı gerçekleştirdik. Şura sonucunda da bir eylem planı ve yol haritası belirledik. Bu yol haritası doğrultusunda atama kriterlerini değiştirdik. BAP projelerine yeni bir yönerge getirdik. Laboratuvarlarımızdaki alt yapıyı yazılımlarla erişime açtık. Veri tabanlarımızı geliştirdik. Tüm bu çalışmalar sonucunda uluslararası arenada tam 145 basamak birden yükseldik. Ayrıca 2017 yılında TÜBİTAK'tan aldığımız 25 milyonluk bütçe 2018'de iki katı yükselerek 48 milyona çıktı. Bunu, buradaki akademisyenler başardı. Çalışmalarından dolayı tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim.”

“2019 yılı önceliğimiz eğitimde kalite ve akreditasyon”

Ege Üniversitesindeki akreditasyon çalışmalarından bahseden Rektör Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak 2019 yılında önceliğimiz eğitimde kalite ve akreditasyon. Kalite ve akreditasyonda kendi komisyonlarımıza ek komisyonlar kurup onlarla çalışıyoruz. Model eğitimden, eğitim teknolojilerine kadar yüksek öğretimin kalite güvencesini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu. Ege Üniversitesi olarak motivasyonlarının her zaman tam olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Budak, sunumunu gerçekleştiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas'a teşekkür plaketi sundu.