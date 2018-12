Ege'de son 1 ayda 5 kalp nakli

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, birimin çalışmalarıyla ilgili Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran'dan bilgi aldı. EÜ Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin başarılı çalışmalarıyla hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de referans noktası haline geldiğini vurgulayan Rektör Budak, "Bugün kalp damar cerrahisindeki hocalarımızla bir araya geldik. Hocalarımız kalp naklinde dünya çapında liderlik gösteriyor. Son 1 ay içinde 5 kalp nakli söz konusu. Hocalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Aydın'da farklı zamanlarda geçirdikleri trafik kazalarında yaşamını yitiren iki kişinin bağışlanan organlarından kalpleri, 57 yaşındaki İsmail Bacak ile 58 yaşındaki Seyfullah Karabulut'a nakledildi. Rektör Budak, ilk olarak inşaat işçisi evli ve 2 çocuk babası İsmail Bacak'ı ziyaret etti. Yaklaşık 6 yıldır kalp yetmezliği rahatsızlığı olan ve 3 yıldır da kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren İsmail Bacak ile eşi Hülya Bacak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Budak, "Siz dualarınızı eksik etmeyin. Önce Allah'a sonra da bize emanetsiziniz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sizleri sağlığınıza kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

"Yeni doğmuş gibiyim"

Yeniden doğmuş gibi mutlu olduğunu söyleyen İsmail Bacak, "Organ bağışını yapan aileden Allah razı olsun. Hayatını kaybeden kardeşimizin mekanı cennet olsun. Organ bağışıyla bir kez daha yaşama bağlandım. Ege Üniversitesine; hocalara, organ bağışında bulunan aileye ve rektör hocamıza ne kadar teşekkür etsem az kalır" dedi.

Rektör Budak, daha sonra emekli elektronik mühendisi evli ve 2 çocuk babası Seyfullah Karabulut'u ziyaret etti. Rektör Budak, 5 yıldır kalp yetmezliği nedeniyle kalp destek cihazına bağlı olan ve organ naklinin ardından sağlığına kavuşan Karabulut ile eşi Şefaat Karabulut'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ege, kalp destek cihazları tedavisinde Avrupa'da ilk üç sıra içinde

Hasta ve yakınlarının gözlerindeki mutluluğa tanıklık etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu dile getiren Rektör Budak, şunları söyledi:

"Hastalarımızın en büyük duaları, Ege Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde, hastanemize devletimizin desteğiyle daha çok yatırım yapılması yönünde. Akademik kadromuzun başarı hikayelerinden dolayı, çok daha fazla değer görmeleri gerektiğini söylüyorlar. Onlar dualarını eksik etmesin, biz devletimizin, milletimizin ve bütçemizin el verdiği ölçüde her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Rektörlük olarak, hocalarımızı maddi ve manevi anlamda desteklemeyi sürdüreceğiz."

Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda da Kalp Nakli ve Kalp Destek Cihazları Bölümünün de direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Mustafa Özbaran, ilk kalp naklini 1998 yılında yapan EÜ'nün o tarihten bu yana onlarca kalp ve organ naklini gerçekleştirdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Özbaran, "Bu 20 yıllık süreç içinde Türkiye'de en fazla kalp nakli yapan merkez durumuna geldik. Türkiye'de her yıl diğer bütün organ nakil merkezlerinden daha fazla nakil burada yapılıyor. Ayrıca hasta kalp nakli oluncaya kadar yaşamını sürdürmesi amacıyla kalp destek cihazlarıyla da ilgili ameliyatlar birimimizde yapılıyor. Ege Üniversitesi kalp destek cihazları tedavisinde Avrupa'da ilk üç sıra içinde. Akademik açıdan da her türlü platformda da Ege Üniversitesini temsil ediyor. Her bağışın yeni bir hayat doğurduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Allah kimsenin başına vermesin bir yakının kaybı yaşandığında kötü bir durum; ancak ölüm gerçekleştikten sonra artık organların kimseye bir faydası olmuyorken burada bir yeni canın içinde var olup yeni bir yaşama vesile oluyor" şeklinde konuştu.