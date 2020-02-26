Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni kazananlar gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.

2019'daki spor organizasyonlarına ilişkin yapılan değerlendirmenin ardından seçilen yılın takımları, yılın teknik direktörü, yılın antrenörleri, yılın sporcuları ve olimpiyat onur ödüllerini kazananlara ödülleri Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle verildi. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, İzmir'de sporun ve spor kültürünün gelişmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle geleneksel futbol turnuvasının yanı sıra voleybol turnuvasını sürdürdüklerini, 2 yıl önce gerçekleştirdikleri 'İzmir Spor Tarihi' sempozyumdaki bildirilerin yer aldığı kitabın da basıldığını hatırlatan Okumuş, "Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonuna 8 yıl önce başlamıştık. Belirli kriterlere dayanan isimlere ödül verilmesi, bizleri uluslararası alandaki müsabakalarda gururlandıran sporcularımıza taltifte bulunmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Minik bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Aynı şekilde Ege'ye şampiyonluk sevinci yaşatan Denizlispor ve Menemenspor takımları da yılın takımları oldu" diye konuştu.

Okumuş, organizasyona önemli destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Organizasyonda İzmir Spor Tarihi sempozyumu ve kitabındaki katkılarından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Günver Güneş'e teşekkür plaketi verildi.

8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

- Yılın takımları: Menemenspor, Denizlispor

- Yılın teknik direktörü: Yücel İldiz

- Yılın antrenörleri: Özgür-Aysel Gümüşlü (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı'nın antrenörleri), Türker Oktay (Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak ilki başaran milli sporcu Emre Sakçı'nın antrenörü)

- Olimpiyat Onuru Ödülleri: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan, Emre Sakçı, Dilara Uralp

- Ege'de yılın sporcuları: Kerem Kamal, Derin Baytur, Okyanus Arıkan, Can Ertürk, Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş