İhlas Haber Ajansı

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Ege'de Yunanistan'ın geri ittiği 88 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 88 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 88 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Mayıs tarihinde Çeşme ve Dikili ilçelerinde, can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik botlar ve can salı içerisinde bulunan toplam 88 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.


Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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