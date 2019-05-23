Ege'deki İhlas ailesi iftarda buluştu

İzmir İhlas Pazarlamanın geleneksel hale getirdiği “Ege Zirvesi” isimli iftar programının ikincisi, İstanbul'dan gelen konukların da katılımıyla bu yıl Buca ilçesinde gerçekleştirildi.

Kaynaklar'daki bir kır restoranında düzenlenen programın ev sahipliğini Dağıtım ve Pazarlama İzmir Bayii Müdürü Naci Koç ile İhlas Pazarlama İzmir Ofisler ve Satış Temsilcisi Erhan Aslan yaptı. İftar yemeğine Gazete Dağıtım Direktörü Yusuf Güler, Satış Pazarlama Direktörü Yakup Özaydın, İhlas Mağazaları Direktörü Halil Çağlar, Denizli temsilcisi Hakan Bar, Aydın temsilcisi Tuncer Varol, Muğla Temsilcisi Yasin Mete Solakoğlu, Isparta Temsilcisi Kadir Çelik, Manisa Türkiye Gazetesi Temsilcisi Muammer Akman ve Manisa İhlas Pazarlama Ofisler Temsilcisi Ali Çağlar ile İhlas ailesine gönül veren ve uzun yıllar İhlas şirketlerinde çalışanlar katıldı.

Yemek öncesi gerçekleştirilen mini toplantıda, 2018 yılı faaliyetleri değerlendirildi. Bunun yanında 2019 yılı çalışmaları hakkında istişareler yapıldı. İhlas personeli ve konukları, ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte oruç açtı.