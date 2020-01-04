Ege'den, 2019 yılında 13,3 milyar dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Aralık ayında ihracatını yüzde 8'lik artışla 1 milyar 117 milyon 91 bin dolara taşıdı. EİB'nin 2019 yılı ihracat rakamı ise 13 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB, bu performansı ile 2018 yılındaki 13 milyar 316 milyon dolarlık ihracat rakamını 15 milyon dolar eksiği ile tekrarlamış oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre ise; Ege Bölgesi illerinden 2019 yılında 20 milyar 89 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Serbest Bölgelerden yapılan ihracatta bu rakama eklendiğinde Ege Bölgesinin ihracatı 22 milyar 567 milyon dolara ulaştı.

Egeli ihracatçılar, 2019 yılında 7 milyar 422 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı 4 milyar 932 milyon dolar oldu. Egeli maden ihracatçılarının 2019 yılı ihracatı ise yüzde 3'lük artışla 946 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi 2018 yılına göre ihracatlarını arttırmayı başarırken, 7 ihracatçı birliği 2018 yılı performansının gerisinde kaldı.

Demir-Çelik sektörü zirveye demir attı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 1 milyar 469 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da zirvenin sahibi oldu.

İstihdam ve ihracatın lokomotiflerinden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2019 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 313 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürdü. 2018 yılını dördüncü sırada tamamlayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği 2019 yılında hanesine 956 milyon dolarlık ihracat yazdırdı ve bu yıl üçüncü sıraya yükseldi.

İhracat artış rekortmeni Hububat bakliyat sektörü oldu

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 443 milyon 455 bin dolarlık ihracat rakamıyla 2019 yılını geride bırakırken yakaladığı yüzde 10'luk ihracat artış hızı ile ihracatını en fazla arttıran birlik oldu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında 599 milyon dolar olan ihracat rakamını, 2019 yılında yüzde 9'luk artışla 656 milyon dolara yükseltti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise; yüzde 7'lik ihracat artışı yakaladı ve 2018 yılında 831 milyon dolar olan ihracatını 890 milyon dolara taşıdı. Hayatımız Maden mottosuyla hareket eden Ege Maden İhracatçıları Birliği 2019 yılında ihracatını yüzde 3 geliştirerek 946 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2019 yılında ihracatını yüzde 3 arttırarak 893 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Tütün ihracatı iki basamak geriledi

2018 yılında 983 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, EİB bünyesinde üçüncü sıranın sahibi olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2019 yılında 882 milyon dolar ihracat rakamıyla beşinci sırada kendine yer buldu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2019 yılında 225 milyon dolar ihracatı kayda alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 177 milyon dolar döviz getirisi elde etti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 149 milyon dolar ihracatla 2019 yılını geride bıraktı.

"Yeni pazarlara açılmamız gerekiyor"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde yaşanan durgunluk, her geçen gün artan koruma önlemleri ve Türk ekonomisinde daralmanın yaşandığı 2019 yılında Egeli ihracatçıların ihracatta artış kaydedemeseler de 22,5 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmalarından dolayı başarılı olarak görülmeleri gerektiğini dile getirdi.

İhracat rakamlarındaki yatay seyrin Türkiye'nin ve Ege Bölgesinin geleneksel ihraç pazarları yanında alternatif pazarlara yönelmesi gereğini ortaya koyduğunun altını çizen Eskinazi, "Ticaret Bakanlığımızın 2020 yılı için belirlediği 17 hedef ülkeye yönelik tanıtım çalışmaları yaparak ihracatımızı 190 milyar dolar hedefine ulaştıracağız. Bu hedefe Egeli ihracatçılar olarak 25 milyar dolar katkı koymak istiyoruz" diye konuştu.