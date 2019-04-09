Ege'den Azerbaycan'da 3 eğitim iş birliği

Rektör Budak, törende yaptığı konuşmada, "Köklü bir geçmişe sahip üniversitemizin bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle paylaşıyoruz. Bilgimizi paylaşarak çoğaltıyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp, tarım ve iktisat alanlarında eğitim iş birlikleri yapmak üzere Azerbaycan'a gitti. Budak, EÜ ile Azerbaycan'daki üniversiteler arasında eğitim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmeyi kapsayan 3 protokol imzaladı.

Bakü'de, Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ve Tarım Bakanı İnam Karimov ile bir araya gelen Rektör Budak, Ege Üniversitesi'nin akademik yapısı ve eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Daha sonra, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün, EÜ ile Azerbaycan'daki üniversiteler arasında, eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsadığına dikkat çeken Rektör Budak, öğretim üyesi, araştırmacı ve öğrenci değişimi ile referans verilerin, yayınların, akademik bilgilerin ve literatür değişiminin teşvik edilmesi gibi konularda ortaklık sağlandığını söyledi.

Kardeş ülke Azerbaycan'daki üniversitelerle yaptıkları iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Budak, "İş birliği protokolleriyle kardeş ülke Azerbaycan ve üniversitelerimizle daha da yakınlaştık. Köklü bir geçmişe sahip üniversitemizin bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle paylaşıyoruz. Bilgimizi paylaşarak çoğaltıyoruz. Bizler de onların bilgi birikiminden yararlanıyor, farklı disiplinlerin ortak çalışmalar yürütmesi için gayret gösteriyoruz. Farklı alanlarda işbirliklerini kapsayan protokollerin her iki ülke ve üniversiteler için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim alanında benzer iş birliklerini arttırarak sürdüreceğiz” dedi.