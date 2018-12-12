Ege'den dünyaya lezzet köprüsü kurdu

Gıda sektörünün önemli isimlerinden bir firma, Ege'nin tarımsal ürünlerini 6 kıtada, 25 ülkede tüketicilerle buluşturuyor. Pazarlama yöneticisi Tuğçe Işıksoy, "Gücünü Ege'nin bereketli topraklarından alarak, bugün tesisimizde; patates, sebze, unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve pasta alanında üretim yapmaktayız. Ürünleri, Hiçbir katkı maddesi kullanmadan saklayarak tüm sofralara güvenle ulaştırıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli gıda fuarları arasında yer alan İBATECH Fuarı'nda yerli ve yabancı pek çok konuk ağırlayan Özgörkey Gıda, kurduğu stantta Feast markalı ürünlerinin tanıtımını da gerçekleştirdi.

Feast Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Işıksoy, İzmir-Torbalı'da yaklaşık 1 milyon metrekare arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı alana kurulu üretim tesislerinde, 100 bin tonu aşan kapasiteyle üretim yaptıklarını söyledi. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük ve en modern entegre dondurulmuş gıda tesislerinden birine sahip olduklarını dile getiren Tuğçe Işıksoy, "Gücünü Ege'nin bereketli topraklarından alarak, bugün tesisimizde; patates, sebze, unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve pasta alanında üretim yapmaktayız. Ülkemizin en büyük entegre dondurulmuş gıda üretim tesisine sahip olan firmamız, ISO 9001, ISO 22000 ve BRC belgelerini de elde etti. Ürünlerimizi, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda 6 kıtada, 25 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Hem organik hem de konvansiyonel tarım ürünlerinin üretimini yaptıklarını dile getiren Işıksoy, her ürünün çeşitli analizler ve kalite kontrollerinin de gerçekleştirildiğini, güvenle tüketildiğini ifade etti.

"Hiçbir katkı maddesi kullanmadan saklayarak tüm sofralara güvenle ulaştırıyoruz"

Dondurulmuş gıda ürünlerinin yanında Cake Studio markasıyla; taze, katkısız ve lezzetli pastaları da müşterilerine sunduklarını kaydeden Tuğçe Işıksoy, tüm ürünlerin uygun saklama koşullarıyla birlikte besin değerini, tat, renk ve dokularını da koruduğunu sözlerine ekledi.

Ürün hazırlanma süreçleri hakkında da bilgi veren Tuğçe Işıksoy şöyle devam etti:

"Tarladan hasat edilen ürünlerimiz fabrikaya getirilir, uygun koşullar altında; yıkanma, ayıklanma, kesilme ve paketlenme aşamalarından geçer. Her ürün grubumuz için farklı hatlarımız bulunmaktadır. Tüm üretim sürecimizde, kalite ekibimizin belirlediği kriterler çerçevesinde, ürünlerimiz için gerekli kontroller yine kendi ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu kontrol noktaları; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve alerjen risklerinin detaylı analiz edilmesi ile belirlenmiştir. Kurulduğumuz ilk günden itibaren misyonumuz; Ege'nin bereketli topraklarında, yetiştirdiğimiz ürünleri ilk günkü tazeliğinde tüm Türkiye'deki sofralara ulaştırmak oldu. Tesislerimiz İzmir Torbalı'da, ekim yaptığımız tarlaların tam da ortasında bulunuyor. Bu sayede, mahsulleri mevsiminde toplayarak, sadece birkaç saat içerisinde fabrikamıza getiriyor, hiçbir katkı maddesi kullanmadan saklayarak tüm sofralara güvenle ulaştırıyoruz."