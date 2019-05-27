Ege'den milli eğitimle 'Çevreci Sınıflar' protokolü

Ege Üniversitesi ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile ‘Çevre ve Atık' temalı projeler geliştirmek amacıyla ‘Çevreci Sınıflar' projesinin protokolü imzalandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çevreyle ilgili bilinçlendirmenin ilkokul çağında başlamasının önem taşıdığını söyledi.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü imza töreni, EÜ Rektörlüğü Eski Senato Salonunda düzenlendi. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, akademisyen ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok işbirliği protokolü imzaladıklarını ve farklı alanlarda ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Rektör Budak, “İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın daha bilinçli yetişmelerini sağlamak üzere işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Buna ek olarak lise eğitimi alan gençlerimiz için de çeşitli projelerimiz bulunuyor. Üniversitemizdeki değerli öğretim elemanlarımızın bilgi birikimi ve tecrübelerini, ilçemizdeki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan öğretmenlerimizle, geleceğimizi oluşturan miniklerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Proje, Emine Erdoğan önderliğinde yürütülüyor”

Geri dönüşüm malzemelerinin toplanması ve öğretim materyalleri üretilmesi konulu ‘Çevreci Sınıflar' projesiyle, öğrencilerle öğretmenlerinin ‘Çevre ve Atık' temalı projeler geliştireceğini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde yapılan projenin bir ayağı olarak ‘Sıfır Atık' projesi için Ege Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Şimdiden bu birliktelik için başta Necdet Budak hocamız olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.