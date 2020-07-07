Ege'den normalleşmeyle "online" tanıtım etkinliği

Bu kapsamda Ege Üniversitesi (EÜ), daha önce birebir gerçekleştirdiği ve 25 bine yakın üniversite adayını ağırladığı “Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğini bu yıl alınan önlemler kapsamında çevrimiçi olarak yapacak.

Ege Üniversitesi (EÜ), “Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliği ile 25 bine yakın üniversite adayını ağırlayacak. Etkinlik, 23-24 Temmuz tarihlerinde “egetercih.ege.edu.tr” internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, iki gün süreyle üniversite hakkında merak ettiklerini akademik ve idari çalışanlara sorarak bilgi edinecekler.

Rektör Budak'tan adaylara çağrı

Tüm üniversite adayı öğrencileri tanıtım etkinliğine davet eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrencilerimiz zorlu bir sınav sürecinden geçtiler. Şimdi doğru tercih yaparak emeklerinin karşılıklarını almalarının zamanı geldi. Bu yıl tanıtım ve tercih günleri etkinliğimizi çevrimiçi olarak yapacağız. Deneyimli kadromuz ile öğrencilerimizin sorularını yanıtlayarak geleceklerine yön verecek önemli karar aşamasındaki gençlerimizin Ege Üniversitesi olarak yanlarında olacağız. Üniversitemizin uluslararası işbirlikleri, öğrenci değişim programları, burs olanakları ve kampüs yaşamına ilişkin detayları aday öğrencilerle paylaşacağız. Gerek eğitim kalitesi, gerek yeşil kampüsü gerekse de eğitim alt yapısıyla bir üniversitede olması gereken neredeyse tüm özellikleri barındıran üniversitemize gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

EÜ çatısı altındaki tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin bilgilerinin yer aldığı sitede, genel tanıtım kitapçıkları ve tanıtım filmleri de bulunuyor. Beslenmeden barınmaya, kütüphane olanaklarından laboratuvar alt yapısına kadar birçok veriye kolaylıkla ulaşabilen sitede, EÜ'deki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer ayrıldı. Ayrıca, sitede yer alacak “Destek Hattı” aracılığıyla da üniversite adayları sorularına cevap bulabilecek. Etkinlik kapsamında lise öğrencilerine yönelik “Dekanla Öğrenci Buluşmaları” etkinliği düzenlenecek. Aday öğrenciler söz konusu etkinlik ile ilgi duydukları fakültelerin dekanlarıyla sohbet etme ve merak ettikleri konulara ilişkin görüşme fırsatı bulacak.