Egeli akademisyene Doktorclub'tan ödül

Gör. Dr. İskender İnce, TÜBİTAK projesi kapsamında yürütücüsü olduğu “Akciğer Kanserinin Teşhis ve Tedavisinde Kullanılmak Üzere Timokinon'un Magnetik Nanoparçacıklara Konjugasyonu Kullanılarak Prototip Ürün Tasarlanması” projesi ile "Doktorclub Awards Yılın Sağlık Profesyoneli-Yılın Yenilikçi Eczacısı” kategorisinde ödül aldı.

Öğr. Gör. Dr. İskender İnce'yi ziyaret eden Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İnce'yi tebrik etti. Rektör Budak, “Üniversitemiz bilim insanları öncülünde önemli bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Öğr. Gör. Dr. İskender İnce hocamız, ödül aldı. Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim ekosistemi meyvelerini vererek, çeşitli platformlarda ödüllendirilmeye devam ediyor. Türk ve dünya bilim literatürüne katkılarından dolayı ödüle layık görülen Öğr. Gör. Dr. İskender İnce hocamızı emekleri ve gayretleri için kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

19 ayrı kategoride toplam 187 başvuru

Doktorclub Awards 2019 ödül töreni, İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sağlıkta yenilikçi ve inovatif uygulamalar ve projeler ile hekimler, sağlık profesyonelleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 19 ayrı kategoride toplam 187 başvurunun yapıldığı ödül organizasyonda Egeli akademisyen Öğr. Gör. Dr. İskender İnce, "Yılın Sağlık Profesyoneli - Yılın Yenilikçi Eczacısı” ödülünün sahibi oldu. Hekim ve akademisyenlerden oluşan bilimsel jüri ve sağlık endüstrisinin lider ilaç firmalarının yöneticilerinden oluşan sektörel jürinin başvurular arasında yaptığı değerlendirme ve oylama sonunda 85 finalist ödül için yarışmaya hak kazandı. Belirlenen finalistler, dijital ortamda Doktorclub'ın 20 binden fazla hekim üyesinin online oylamasına sunularak, oylama sonucunda her kategorinin kazananları belirlendi. Doktorclub, sadece tıp doktorları ve diş hekimlerinin üye olabildiği 81 ilden her branşa homojen dağılmış 20 binden fazla hekim üyesi olan yerli bir dijital platform. Doktorclub Awards “Türkiye'nin Sağlık Ödülleri”, sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda ilham verici ve yenilikçi fikirlerinin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık oluşturmak, öne çıkan proje, araştırma ve uygulamalarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen bir etkinlik.