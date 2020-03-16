Egeli akademisyenlerin projesine, Avrupa'dan 700 bin Euro'luk hibe desteği

Dr. Özgür Yeniel ile ekibinin geliştirdiği, kadınlarda idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmalarının tedavisinde yenilikçi bir tedavi yöntemi sunan medikal bir cihaz, 700 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Ekiple bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin araştırma üniversitesi olması yolunda çok önemli katkıları olacak projede emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Dr. Özgür Yeniel ile ekibi, her 10 kadından 1'inde görülen pelvik organ sarkması ve her 5 kadından 1'inde görülen idrar kaçırma sorunlarının cerrahi müdahale ile çözümünde kullanılan yenilikçi bir medikal ürün geliştirdi.

Ürünün seri üretimine başlanması amacıyla çalışmalarına hız veren Doç. Dr. Yeniel ile araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Framework Programme Faz 2 desteğine başvurdu. Eşik üstü proje olarak değerlendirilerek mülakata çağrılan ekip, bu aşamayı da başarıyla tamamlayarak 700 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Türkiye'de sağlık alanında desteklenen ilk projeyi geliştiren ekiple bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olması yolunda söz konusu projenin büyük taşıdığını kaydeden Rektör Budak, “Değerli akademisyenlerimizin bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bir yandan yeni nesilleri geleceğe hazırlayan hocalarımız, diğer taraftan sağlık hizmetleri sunuyor, bununla da yetinmeyip ülkemize yenilikçi medikal ürünler kazandırıyorlar. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi desteklerimiz sürecek” dedi.

"Başarılı çalışmalara imza atacağız"

Geliştirdikleri ürünün seri üretime geçmesi açısından söz konusu desteğin büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Yeniel, “Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ege Teknopark) bünyesinde kurduğumuz Soranus firmamızda çalışmalarımız sürüyor. 24 ay süreli projemiz 700 bin Euro hibe desteğine hak kazandı. Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu sağlık teknolojileri alanında rekabetçi ve yenilikçi bir ürün ortaya koyarak başarılı çalışmalara imza atacağız. Ekibimizde yer alan takım arkadaşlarım; Anatomi Anabilim Dalından Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Doç. Dr. Mete Ergenoğlu ve Doktor Öğretim Görevlisi Gökay Özçeltik ile çok çalıştık. Daha büyük başarılara imza atmak azim ve kararlılığındayız. Soranus pelvik tabanın yenilikçi minimal invaziv çözümleri için Ar-Ge faaliyetlerine bütün gücümüzle devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarının Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın gösterdiği araştırma üniversitesi olma hedefine katkı sunacağını düşünüyoruz” diye konuştu.