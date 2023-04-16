Egeli dericilerin ihracatı, 200 milyon dolara koşuyor

Birliğin ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde 58 milyon dolara ilerledi. Yıllık ihracatta 200 milyon dolara koşan Egeli dericiler, 2026 yılı için 300 milyon dolar ihracat hedefi belirledi.

İhracatını ayakkabı sektörünün sürüklediği Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, pandemi döneminde yaptığı dijital yatırımların meyvelerini 2022 yılında topladı. Pandemi döneminde insanların evinden çıkamadığı sırada dünyanın ilk sanal ayakkabı fuarı Shoodex Fuarı'nı iki kez düzenleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022 yılında ihracatını yüzde 12,39'luk artışla 170 milyon dolardan 190 milyon dolara taşıdı. EDDMİB'in ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 9'luk artışla 53 milyon dolardan 58 milyon dolara ilerledi. Yıllık ihracatta 200 milyon dolara koşan Egeli dericiler, 2026 yılı için 300 milyon dolar ihracat hedefi belirledi.

Ayakkabı ihracatı ilk kez 100 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yapılan 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, birliğin ihracatını domine eden ayakkabı sektörünün ihracatını yüzde 29'luk artışla 87 milyon dolardan 112,7 milyon dolara çıkardığını ve tarihinde ilk kez 100 milyon dolar barajını aştığını dile getirdi. Deri sektörünün diğer alt sektörleri hakkında da bilgi veren Zandar, “Saraciye sektörümüzün ihracatını yüzde 23'lük artışla 21 milyon dolardan 26 milyon dolara çıktı. Deri konfeksiyon ihracatımız yüzde 3'lük düşüşle 28 milyon dolar olurken, deri postlar ihracatımız 25 milyon dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu.

İhracatın zirvesinde Almanya, Hollanda ve İngiltere var

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin en çok ihracat yaptığı ülkenin 26,6 milyon dolarlık tutarla Almanya olduğunu aktaran Başkan Zandar sözlerini şöyle sürdürdü: “Hollanda'da ihracatımız 2020 yılında 8,6 milyon dolar iken 2021 yılında 14,7 milyon dolara, 2022 yılında da 18,3 milyon dolara çıktı. Hollanda'ya ihracatımız son iki yılda yüzde 112'lik artış kaydetti ve en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke konumuna geldi. Son iki yılda ihracatımızda yüzde 102'lik yükseliş hızı yakaladığımız İngiltere'ye ihracatımız 7,5 milyon dolardan 15,2 milyon dolara çıktı ve üçüncü büyük pazarımız oldu. Bu ülkeleri; 14,2 milyon dolarla ABD, 12,8 milyon dolarla Fransa, 12,4 milyon dolarla İtalya, 9,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 9,2 milyon dolarla Romanya, 8,3 milyon dolarla İspanya ve 6,3 milyon dolarla Polonya izledi.”

"Pandemi sonrası fuarlar ve ticaret heyetlerine yoğunlaştık"

2022 yılında pazarlama faaliyetleri çerçevesinde Expo Riva Schuh Fuarı'na iki kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ve Kazakistan'a sektörel ticaret heyeti yaptıklarını anlatan Başkan Zandar, “2023 yılında da fuarlar ve sektörler ticaret heyetlerine yoğun bir mesai harcıyoruz. 2022 yılı ocak ayında 20 firmayla, haziran ayında 32 firmayla gittiğimiz Expo Riva Schuh Fuarı'na 2023 yılı ocak ayında 41 firma ile Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptık. 17-20 Haziran 2023 tarihlerinde Expo Riva Schuh Fuarı'na bir milli katılım organizasyonu daha yapacağız. Bu sefer 47 firma ile gideceğiz ve bin 300 metrekarelik stant alanında ithalatçıları ağırlayacağız. Kazakistan'a 2023 yılında da 30-31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sektörel ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlarda deri konfeksiyon firmalarımızdan daha fazla katılım bekliyoruz. Bu yıl Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin iyi seyrinin ticarete olumlu yansıyacağı inancıyla sektörel ticaret heyeti planlıyoruz. Bu yıl 17-20 Ekim tarihlerinde Moskova'da Obuv Mir Kozhi Fuarı'na ilk kez milli katılım organizasyonumuz olacak. Fuar; ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonlarımızla görev süremizin sonu olan 2026 yılında ihracatımızı 300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

"Döviz kuru 24-25 TL olmalı"

İhracatçılar olarak düşük kur-düşük faiz politikası nedeniyle fiyat tutturmakta güçlük yaşadıklarını da dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Garda Fuarı bunun sinyallerini vermişti. Herkes fiyat tutturamamaktan mustarip. Şu ana kadar endişe ettiğimiz kadar olmadı, ihracatta şu anda bir gerileme yok. Ege Bölgesi özellikle yazlık malda iyi çalışan bir bölge kışlık ürünlerle ilgili fiyat konusunda baskı görmüş çok firma var. Kura yönelik bir projeksiyon yapılıp temennimiz 24-25 TL'lere çıkması. Seçim sonrası bu rakamlara ulaştığı taktirde ihracatımız olumlu yönde devam edecek. Aksi takdirde büyük sıkıntılar ortaya çıkacak."

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçesi 6 milyon 725 bin TL olarak kabul edilirken, 2023 yılı iş programı da karara bağlandı.