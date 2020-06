Egeli dil öğrencileri pandemiyi öğrenerek geçirdi

Bu kapsamda Egeli gençler, çeşitli ülkelerden 180 öğrenci ile online platformda tanışarak fikir alışverişinde bulunup İngilizce pratik yaptı.

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlkay Gökçe, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü birinci sınıf öğrencileri ile Academic English dersi kapsamında uluslararası bir projeye imza attı. “Stepping up to Global Challenges Empowering Students Across the World” isimli proje, Türkiye, Polonya ve Portekiz'den katılan toplam 180 öğrenci, dört öğretim görevlisi ve proje koordinatörü ile online platformlarda gerçekleştirildi.

Proje detayları ile ilgili konuşan Öğretim Görevlisi Gökçe, “Proje ile ilgili ilk görüşmeler şubat ayında başlamış ve öğrencilerle paylaşılmıştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanan okullara rağmen tüm öğrenciler ve toplam dört proje koordinatörü projenin devam etmesine karar verdiler. Proje, haziran ayı ortasında sonlandı. Toplam dört buçuk ay boyunca projede, Portekiz'den Maria José Antunes ve Susana Amante ve Polonya'dan Magdalena Dygala, 180 öğrenci ile birlikte aktif olarak çalıştılar” dedi.

“Hedef, İngilizce konuşma becerisini artırmak”

Projenin hedefinin öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerinin artırmak olduğunu ifade eden Öğretim Görevlisi Gökçe, “Yabancı dil olarak İngilizce öğrenirken güvensiz hisseden, iletişim kurma cesareti olmayan ancak İngilizce öğrenmesi gerekli olan öğrencilere; dili kullanma ortamı oluşturmayı, iletişim ve dil becerilerini artırmayı, yeni fikirler ortaya çıkarırken kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamayı ve küresel ortamda farklı kültürlerle etkileşim kurup geleceklerine yönelik akademik becerilerini yükseltmeyi hedefledik. Öğrencilerin dijital platformları kullanmaya yatkınlıklarını artırmak, birlikte öğrenmeyi ve paylaşmayı sağlamak, teknoloji kullanımını anlamlı hale getirmek ve öğrencilerin İngilizce kullanma gereksinimi hissedecekleri gerçek ve otantik ortamlar oluşturmak bu proje ile olası hale getirilmiştir” diye konuştu.

Öğrencilerin proje boyunca online olarak karşılıklı etkileşim içinde çalıştıklarını belirten Gökçe, “Her ülkedeki ekip diğer iki ülkedeki ekiple eşleştirilerek uzaktan görüşme platformunda canlı olarak en az 30 dakikalık tartışma yaptılar. Bu tartışmada, her ekip kendi ürününe dair bilgi verdi, soru-yanıt şeklinde diyaloglar gerçekleşti ve ekip üyeleri birbirlerini daha yakın tanımaya çalışmıştılar” dedi.

Gökçe, projenin; dili kullanma, güven kazanma, arkadaşlıklar kurma, iş birlikli çalışma, araştırma yapma ve iletişim kurma gibi pek çok açıdan yararlı olmasının yanında, pandemi sürecini keyifli hale getiren ve sosyalleşmeyi sağlayarak öğrencileri mutlu eden bir çalışma olduğu olduğunu ifade etti.