Egeli gençler Kurtalan Ekspres ile coştu

Türkiye'nin sevilen Rock müzik gruplarından Kurtalan Ekspres, Ege Üniversitesi 40. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nin ilk gününde sahne aldı. Ünlü grubun seslendirdiği, "Gül Pembe" ve "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" gibi unutulmayan şarkılarına Egeli gençler eşlik etti.

Ege Üniversitesi 40. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nin ilk gününde Egeli öğrenciler dolu dolu bir programla eğlenceye doydu. Şenlik yürüyüşü ile başlayan program; çeşitli dans gösterileri, amatör grup performansları, spor etkinlikleri, sergiler ve sanat gösterileri ile devam etti.

Gündüz aktiviteleri ile keyifli anlar geçiren gençler, akşam boyunca gerçekleşen “The Rocktors” ve ünlü Eock grubu “Kurtalan Ekspres” konserleriyle coşkulu dakikalar yaşadı. Üyeleri Ege Üniversitesi doktorlarından oluşan The Rocktors grubunun performansının ardından sahne alan Kurtalan Ekspres, Egeli gençlerle buluştu. Grup; Dönence, Gülpembe, Dağlar Dağlar, Islak Islak, Tamirci Çırağı, yeni Bir Gün, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi sevilen şarkıları söyledi. Gece boyunca grubun şarkılarına eşlik eden Egeli gençler, unutulmaz anlar yaşadı.