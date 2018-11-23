Egeli gençler, üç büyük takımın sahalarını inceledi

İstanbul'a teknik bir gezi gerçekleştiren Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi ile Peyzaj ve Süs Bitkileri programları öğrencileri, üç büyük takımın saha sorumlularından meslekleri ile ilgili bilgi aldı.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi ile Peyzaj ve Süs Bitkileri programlarında eğitim gören öğrenciler, İstanbul'da yaptıkları teknik gezi kapsamında, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının stadyumlarını ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaret sırasında saha sorumlularından bilgi aldı. Merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman koordinatörlüğünde İstanbul'a yapılan teknik gezide öğrenciler, hem Türkiye'nin en önemli statlarını gezerek çim konusunda yetkililerden bilgi aldı, hem de alanları ile ilgili düzenlenen 10. Flower Show İstanbul Avrasya Bitki Fuarı, Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı'nı ziyaret edip, sektörlerinde önde gelen firmaların yetkilileri ile görüşme fırsatı buldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, geziyle ilgili, "Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücü yetiştiren ilk programı olan Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı'nın açılmasının ardından konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılabilmesi amacıyla Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Türkiye'de ilk olan merkezimiz faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizi sektörle buluşturmak amacıyla İstanbul'a bir teknik gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, bu gezi ile sektörü daha yakından tanıyarak kendilerine iş alanları oluşturacaklar" diye konuştu.