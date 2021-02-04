Egeli ihracatçılar pandemiye dijital ayak izini bıraktı

Teknolojinin gelişimiyle hız kazanan dijitalleşme ve e-ticaret pandemiyle birlikte boyut atladı.

Dünya mal ticaretinin yüzde 7 daraldığı 2020 yılında e-ticaret, Türkiye'de yüzde 65, dünya genelinde ise yüzde 88 büyüme gösterdi. 2023 yılında dünya genelinde 6,5 trilyon dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Pandemi öncesinde e-ticaretle tanışmamış milyonlarca tüketici, alışverişini internetten yapar, kredi kartıyla öder oldu. Evine temassız teslimat diye bir kavramla tanıştı.

Seyahatlerin yasaklandığı, fiziki fuarların ve ticaret heyetlerinin yapılamaz olduğu 2020 yılında ihracatçılarda dijital pazarlamaya yöneldi. Bu süreçte Türk ihracatçısına, Egeli ihracatçılar öncülük yaptı. Başka bir ifadeyle, 2020 yılında Egeli ihracatçılar pandemiye dijital ayak izlerini en belirgin bırakanlar oldu.

Ticaret Bakanlığının desteğini arkasına alan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarını düzenledi. Ayakkabı ve saraciye sektörlerinden 31 ihracatçı firma, 59 ülkeden 300'ün üzerinde ithalatçıyla binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13-23 Ekim 2020 tarihlerinde bu sefer, Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarını düzenleyerek daha geniş bir ürün gamı ve 71 firmayla gövde gösterisi yaptı. Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı sonrasında; gıda, otomotiv, mobilya, savunma sanayi, hazır giyim sektörlerine örnek oldu. Türkiye, 2020 yılını 8 sanal fuarla geride bıraktı. Egeli ihracatçıların 2020 yılına ilişkin dijital ayak izi deri sektörü ile sınırlı kalmadı.

Pandemi döneminde güvenli gıdaya yaşanan talep artışını fırsata çevirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, 7-9 Temmuz 2020 tarihlerinde Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Dubai Gıda Ürünleri Sanal Sektörel Ticaret Heyetine imza attı. 21 gıda ihracatçısı yaş meyve sebze, kuru meyveler, zeytin-zeytinyağı, konserve ürünler, deniz ürünleri, süt ürünleri sektörlerinde yaptıkları üretimleri Dubai ve Körfez ülkelerinde yerleşik önemli alıcılara tanıttı, ikili iş görüşmeleri yaptı.

Dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource'a da Egeli ihracatçılar imza attı

Türkiye'nin gıda ihracatında en önemli merkezlerinden biri olan ve 2020 yılını 5 milyar 100 milyon dolar tarım ürünleri ihracatıyla geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenledi. Anadolu topraklarında 7 bölgede yetişen lezzetler 55 Türk gıda ihracatçı firması tarafından dünyanın dört tarafından ithalatçıların beğenisine sunuldu. Egeli gıda ihracatçıları, dünya mal ticaretinin daraldığı 2020 yılında ihracatlarını yüzde 4 arttırmayı başardı. Ege Bölgesi Moda Endüstrisini temsil eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2020 yılında dijital ortamda yoğun mesai harcadı.

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF), Sourcing Journal yayımları ve Türkiye'de bin 200'e yakın üyesi bulunan Foursource B2B dijital platformunun iş birliği ile 15 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarına 30 üyesinin katılımını organize eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2015 yılından beri milli katılım düzenlediği Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarına bu kez 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde dijital ortamda destek verdi. Geçmiş yıllarda fuara katılım sağlayan hazır giyim üreticileri ‘Premiere Vision Marketplace'de yerlerini aldı.

Egeli hazır giyimciler, 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde AegeanHasApparel Projesi'yle Hollandalı ve çevre ülkelerden alıcılarla dijital ortamda buluştu. EHKİB "Sustaıneıbılıty Talks" ismini verdiği, moda endüstrisindeki firmaların sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmayı hedeflediği toplantıları da 2020 yılında dijital ortamda 3 defa gerçekleştirdi. "Sustaıneıbılıty Talks" webinarları 2021 yılında da devam ediyor.

"2020 yılına dijital ayak izimizi bıraktık"

Pandemi öncesinde Amerika'dan Çin'e, İtalya'dan Avustralya'ya, Katar'dan İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara katılarak, sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek Türkiye'nin renk ve desen bakımından dünya lideri olduğu doğal taşlarını tanıtan Egeli maden ihracatçıları, 2020 yılında dijital pazarlamaya yöneldi.

Doğal taş ihracatında Türkiye'nin lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği, 17 Türk doğal taş ihracatçısı firmayla 20 Vietnamlı ithalatçıyı Ticaret Bakanlığının desteğiyle 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyetinde buluşturdu. 191 ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyonda, Türk doğal taş ihracatçıları, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle doğal taşlarını ithalatçılara tanıttı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dijitalleşme hamlelerinin 2000'li yılların başında başladığını pek çok hizmeti EİBKolay uygulamasıyla pandemi öncesinde dijital ortama taşıdıklarını, pandemi sürecinde de dijital pazarlamaya yoğunlaştıklarını kaydetti.

“2020 yılına dijital ayak izimizi bıraktık” diyen Eskinazi, “Pandemi nedeniyle yapacağımız projeleri dijitale taşıdık. Üyelerimizin dijital dönüşüme uyumlarını hızlandırmak için Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Dijital Dönüşüm Grubu kurduk. 2020 yılındaki tüm eğitimlerimizi online gerçekleştirdik. Sanal fuarlar ve sanal sektörel ticaret heyetleriyle Türk ihracatçısına örnek olduk. 2020 yılında ihracatımızın yüzde 55'ini yaptığımız 30 ülkedeki ticaret müşavirlerimizle ihracatçılarımızı buluşturduk. Video konferans görüşmeleri için bir stüdyo oluşturduk. Üyelerimizin online etkinliklerde ürettikleri ürünleri optimum tanıtabilmeleri için 360 derece çekim yapabilen stüdyo kurduk. 2021 yılında da dijital pazarlama ile çalışmalarımız sürecek. İhracatçılarımızın e-ticaret ve e-ihracat altyapılarını güçlendirecek adımları arka arkaya atıyoruz. Pandemi projelerimizi gerçekleştirmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacak” diye konuştu.