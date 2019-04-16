Egeli ihracatçılardan Çin Timi ile pazar atağı

Çin pazarının Türkiye için en önemli potansiyel pazar olduğunu dile getiren Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Daire Başkanı Hakan Akgün, Türkiye'nin 2,9 milyar ihracat 20,7 milyar dolar ithalat yapıldığını ifade ederken, bünyelerinde Çin pazarına yoğunlaşacak Çin Timi ekibi kurduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise “Yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Bu dış ticaret açığını kapatmak için Çin pazarına yoğunlaşmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye'nin ihracatı açısından büyük potansiyel taşıyan Çin pazarının sunduğu fırsatlar ile ilgili Egeli ihracatçılara yönelik ilkinin Şubat ayında düzenlenen ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Çin Timi tarafından organize edilen “Hedef Pazar: Çin” Seminerler serinin ikincisi gerçekleşti.

“Dış ticaret açığını Çin pazarıyla kapatabiliriz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ülke olarak dış ticaret açığını kapatmak için Çin pazarına yoğunlaşmaları gerektiğinin altını çizdi. Eskinazi, “Çin, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17. Sırada. 2018 yılında 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin'e ihracatı ise; 295 milyon dolar oldu. Çin'den yaptığımız ithalatımız ise; 20,8 milyar dolar seviyesinde. Yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Bu dış ticaret açığını kapatmak için Çin pazarına yoğunlaşmamız gerekiyor” dedi.

“Çin Timi kurduk”

Çin özelinde bir Çin Timi kurduklarını ifade eden Eskinazi, “Mart ayı içerisinde Birliğimiz bünyesinde bir ‘Çin Timi' kurduk. 2019 yılı boyuncaolarakbu ekip mesailerinin önemli bir bölümünü Çin pazarına yönelik etkinliklerin planlanması için harcayacaklar. Birliklerimizce 3 yıldır yürütülen “Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi”ne 2019 yılında Çin'i eklemek istiyoruz. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Dünya'nın en büyük ve alım gücü son yıllarda sürekli artan Çin Pazarı ile ilgili Pazar araştırması yaptırılması bir diğer projemiz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak etkinliklerimizin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi, daha etkin tanıtımlar yapılması ve daha iyi bağlantılar kurulabilmesi için Çin'de Türk Ticaret Merkezi gibi bir yapının içinde Ticaret Bakanlığı desteği ile ofis açmak düşüncemiz var. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında Çin'e yönelik iki ya da üç adet ticaret ve alım heyeti organize etmek istiyoruz. Aynı zamanda Kasım ayında organize edilecek Çin İthalat Fuarına Egebirlik olarak info stant ile katılım sağlayacağız. 29 Nisan-7 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek EXPO Pekin 2019 Botanik fuarında ise başta kuru meyve, zeytinyağı ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere bölgemiz ürünlerinin etkin bir şekilde tanıtımını yapmayı ve 6 ay sürecek fuarda ayrıca bir “ Ege Haftası” organize etmeyi planlamaktayız”

değerlendirmesinde bulundu.

“Çin Pazarlama Anonim Şirketi kurmak istiyoruz”

İhracatı artırmak için Ege Birlik olarak Çin Pazarlama Anonim Şirketi kurmak istediklerini dile getiren Eskinazi, “Ege Bölgesi'nin verimli topraklarında yetişen zeytin, zeytinyağı, yaş meyve sebze, kuru meyve, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat, bakliyat, baharat ve birçok lezzetin Çinli dostlarımızca çok beğenileceğine inanıyoruz. Bu ürünlerimizin Çin'de daha etkin olarak tanıtımının yapılması için Çin'de yoğun olarak kullanılan wechat, weibo gibi platformlarda sosyal medya hesapları oluşturup bunları güncel bir şekilde kullanmak istiyoruz. Aynı şekilde e-ticaret platformlarında da bölgemiz ürünlerinin yer alması için çalışacağız. Ege birlik olarak 2019 yılı içerisinde bölgemizden Çin'e yapılan ihracatı artırmak için talep edecek Birliklerimiz ve firmalarımızın ortağı olacağı bir “Çin Pazarlama A.Ş.” kurmak istiyoruz. Bu şekilde Çin tarafı ile tek elden iletişime geçilmesi, pazarlama giderlerinin paylaşılarak, etkin kullanılması, toplu navlun kullanımı dolayısıyla maliyet avantajı yakalayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Çin'in tüketim potansiyelini kaçırmamalıyız”

Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Başkanı Hakan Akgün ise alım gücü sürekli değişen ve gelişen Çin'in tüketim potansiyelinden Türkiye'nin özellikle tarımda yapacağı ihracat ile büyük bir pay alabileceğini söyledi. Türkiye'nin son 10 yılda Çin'e olan ihracatının 3 kat arttığını belirten Akgün, “Çin dünyanın bir numaralı ihracatçısı. Gittikçe büyüyen, alım gücü ve artan nüfusuyla tüketimi günden güne artan bir ülke. Ülkemizin tarım sektörünün Çin ile çok ciddi şekilde ticaret yapabilecek adres olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin Çin ile ithalatta bir daralma söz konusu. Açıkçası Çin aldığı için biz satmış oluyoruz. Çin'in var olan bu potansiyelden ne yazık ki yararlanmamışız. Atılması gereken adımlarımız var. Çin'de iş yapmak için Çin kültürünü öğrenmek, ona göre hareket ve ticaret yapmak gerekiyor. Kültürleri bizim Akdeniz kültüründen çok daha farklı, buna göre adımlar atmalıyız. Temelde hala adım atmadığımız çok ciddi bir potansiyel var, bu eşiği aşarsak bu potansiyelden çok daha fazla yararlanabiliriz. Tarım sektörü içim Çin çok ciddi bir potansiyel. Üst düzey temaslarımızda bütün bu görüşmelerimizi yapıyoruz. Sürekli bu konuları canlı olarak süreci hızlandırmak adına daha yakından takip ediyoruz. Kiraz ve süt ile ilgili süreçler tamamlandı. İlk kiraz sevkiyatı yapıldı. Belirli şartlar var bu şartları biraz daha düzenlemeliyiz. Bunun yasal alt yapısı için süreçleri yakından takip ediyoruz. Asya ülkeleri bu konuda çok hassas. Tarım ve süt tesislerini yerinde inceliyorlar. Bu konuda çok hassaslar. Bu süreçler sağlıklı bir şekilde tamamlandığında ihracatımız artacaktır. Son 10 yılda Çin ile ihracatımızı 3 kat arttırdık. Kısacası bu gittikçe artan bir sarmal” şeklinde konuştu.