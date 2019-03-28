Egeli iletişim mezunları öğrencilerle buluşacak

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak olan etkinlik, 3 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, öğrencilerin mezun olduktan sonra da Ege Üniversitesine aidiyet duymalarının önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Takımcı, “Düzenleyeceğimiz eğlenceli etkinliğimiz ile hem mezunlarımız eski arkadaşlarıyla buluşma şansı yakalayacak, hem de mevcut öğrencilerimize tecrübelerini aktarma fırsatı bulacaklar. Fakültemizden mezun olup önemli kurum ve kuruluşlarda görev yapan pek çok öğrencimiz var. İletişim ve medya sektörlerine nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz. ‘İyi ki Egeliyim' diyen ve Egeli olmanın ayrıcalığını hisseden tüm mezunlarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik boyunca EÜ İletişim Fakültesi mezunları, öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, öğrencilik zamanlarındaki anılarını yâd edecekler. Ayrıca, etkinlik kapsamında İzmir'in geleneksel lezzeti olan lokma, boyoz ve gevrek eşliğinde “Çay Partisi” düzenlenecek.