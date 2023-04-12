Egeli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatçıları 2023 yılında 1,1 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2022 yılı Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan EMKOÜİB Başkanı Ali Fuat Gürle, 2022 yılında göreve geldikten sonra 1 yıllık dönemde tüm zorluklara rağmen başarılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Mobilyacıların hedefi dünyada ilk 5

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe Türkiye'nin 2022 yılında gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracattan yüzde 11 pay aldıklarının altını çizen Gürle, “Temsil ettiğimiz tüm sektörlerde amacımız yalnızca ihracat rakamlarını yukarı çekmek değil, daha katma değerli, tasarım odaklı ihracat ile daha katma değerli ürünler ihraç ederek birim fiyatlarımızı ve bunun etkisiyle toplam ihracatımızı arttırmak. Dünya ihracatında ilk 8 de yer aldığımız mobilya sektöründe hedefimiz ilk 5 ve daha yukarısı” diye konuştu.

1 milyar doları aşmak için etkinlikler arka arkaya

Ege Bölgesi'nde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatını artırmak içi yoğun bir etkinlik takvimi planladıklarını vurgulayan Gürle sözlerini şöyle sürdürdü; “İlk organizasyonumuz MODEKO İzmir Mobilya fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştireceğimiz Fas, İsrail ve Suudi Arabistan alım heyetleri olacak. Ağustos ve Ekim aylarında Ticaret Bakanlığımızın uzak ülke pazarlarına yönelik belirlediği strateji istikametinde Amerika ve Güney Afrika'ya yönelik yurtdışı pazarlama faaliyetlerimiz olacak. Yıl sonuna doğru ise ‘Aegean Furniture' ismiyle yürütülen Ur-Ge Projemiz çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik mobilya heyetimiz sürecini yürütüyoruz. Bu yıl deprem nedeniyle Mayıs ayına ertelenen Modeko Uluslararası İzmir mobilya fuarına info stant ile katılım sağlayarak desteğimizi sürdüreceğiz. Bölgemizin en önemli fuarlarından Modeko fuarını önemsiyoruz, firmalarımızın da fuara sahip çıkmasını istiyoruz.”

Tasarım yarışmasının teması “Smart Furniture”

Ege Bölgesi'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatındaki ortalama ihraç fiyatının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna değinen Başkan Gürle, “Katma değerli mobilya ihracatına dikkat çektiğimiz, sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı hedeflediğimiz projemiz Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızı bu sene 3. Kez “Smart Furniture” temasıyla düzenliyoruz. Mobilya sektörünün markalaşması ve tasarım odaklı üretime yoğunlaşabilmesi için tasarımcılarla firmalarımızı ortak bir düzlemde buluşturmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi odundışı orman ürünleri ihracatında yüzde 55 pay alıyor

Defne ve kekikte Türkiye'nin dünya ihtiyacını domine ettiği bilgisini paylaşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Egeli ihracatçıların odundışı orman ürünleri sektöründe ortalama ihraç fiyatının 3,5 katı birim fiyata ihracat yaparak odundışı orman ürünlerine değer kattıklarını, 2022 yılında Türkiye Geneli ihracatın yüzde 55‘lik büyük kısmına da imza attıklarını ifade etti.

2022 yılında baharat sektörünün dünya genelindeki en büyük kuruluşlarından olan Avrupa Baharat Birliği'nin Genel Kurulu'na evsahipliği yaptıklarını belirten Gürle, “Çok bir başarılı organizasyonla 40 farklı ülkeden üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla çok önemli bir organizasyon imza attık. İhracatçılarımız, sektörün en önemli firmalarıyla ile bağlantı kurma şansı elde etti. Önümüzdeki dönemde ihracatımıza yansımasını da görmeyi bekliyoruz” dedi.

Odun dışı orman ürünleri sektöründe ithalatçıların taleplerine uygun üretim yapılması için çalışma grubunda projeler geliştirdiklerine vurgu yapan Gürle konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sektörümüzde karşılaştığımız en büyük sorun ise pa ve tağşiş sorunu. Bu ürünlerin doğru metotlarla üretilmesi ayrıca, defne, adaçayı, kekik, biberiye gibi ürünlerimizin üretim alanlarının arttırılması gibi hedeflerle sürdürülebilir bir üretim için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Üyelerimizin karşılaştığı sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yürüterek ilgili mercilere girişimlerde bulunuyor, üyelerimizin haklarını savunuyor, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimizle el ele vererek ürünümüzün değerinde satılması için ortak çalışmalara imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde Odundışı orman ürünleri sektörümüz için Uluslararası alanda Türk malı algısını güçlendirmek adına, uluslararası projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Kınık TDİOSB tıbbi aromatik bitkisel sektörüne güç verecek

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi'nin ortakları arasında yer aldığı bilgisini veren Başkan Gürle, “Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve buna bağlı sanayi gelişimini sağlayarak İzmir'in bu konuda öncü hale gelmesini hedefliyoruz. Bir diğer amacımız, proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak. Bu sayede yerli tohum ve fide üretiminin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve Ar-ge çalışmaları, ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması konusunda çalışmalar da yürütülecek” tespitinde bulundu.

Kâğıt ihracatı 560 milyon dolara ulaştı

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatında kâğıt sektörünün lokomotif olduğunu paylaşan Gürle sözlerini şöyle sürdürdü; “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye'nin kâğıt ihracatından yüzde 20 pay alıyoruz. Kâğıt sektörümüz 2022 yılında ihracatta bir önceki yıla göre Dolar bazında yüzde 30'luk bir artış göstermiş 560 milyon dolar bandında gerçekleşti. Kâğıt sektörü için ülkemizde kâğıdın ana hammaddesi olan selülozun dışa bağımlılığımız maalesef bir süredir devam ediyor. Endüstriyel orman alanlarının çoğaltılması ve selüloz stratejik ürünler kapsamına alınması için önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız olacak.”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında 2023 yılı bütçesi 28 milyon 600 bin TL olarak kabul edilirken, 2023 yılı iş programı da şekillendirildi.

Genel kurul sonrasında 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından depremzede vatandaşlar için yaptırılan 3 bin yatak ve diğer yardımlarına katkı sağlayan 25 üyesine teşekkür sertifikası takdim edildi.

Teşekkür sertifikası alanlar; “Alkim Kağıt A.Ş.-Ferit Kora, Atermo Mobilya-Yaşar Atalay, Atılım Metal Ahşap Doğrama-Suat Yılmaz, Decosit-Hikmet Güngör, Detaycı Koltuk-Engin Özcan, Emek Lamine-Aşkın Atalay, Ermiş Mobilya/Simre-Özge Ertuğrul Parlas, FMS Elit-Fahrettin Utuş, İmran Koltuk-İmran Yük, Kemal Çiğdem Büro Koltuk-Serdar Çiğdem, Mart Masa-Murat Arslan, Mega Yatak-Engin Çakmak, NERR Ofis-Taner Uygul, Oben Koltuk-Murat Sazboğazoğlu, PİERLOTİ-Selim Özalp, Tezkar Mobilya-Kadir Tezel, Türkcan Mobilya-Mustafa Türkcan, Uygul Mobilya-Musa Uygul, Vino Mobilya-Mehmet Uzman, Work Consept-Caner Uygul, Zorlu Koltuk-Mehmet Zorlu, Ferit Kora, İnci Safaş Sünger ve Mobilya-Turgut Oral, Yaşar Dış Ticaret-Cüneyt Başbakkal” oldu.