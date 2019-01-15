Egeli sosyal bilimciler, projeleri ile geleceğe ışık tutuyor

Ege Üniversitesi (EÜ), sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan "Bilimsel Yayınlar" kategorisinde, önceki yıllara nazaran büyük bir ilerleme kaydetti. Edebiyat, İletişim, Spor Bilimleri ve Eğitim fakülteleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü akademisyenleri yaptıkları çalışmalarla büyük bir fark oluşturdu.

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, sosyal ve beşeri bilimler alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, projeleri ile geleceğe ışık tutuyor. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi'nde oluşturulan bilim iklimi meyvelerini vermeye başladı. Temel bilimlerden sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitim bilimlerinden nükleer bilimlere, güneş enerjisinden ilaç bilimlerine, spor bilimlerinden bilgisayar ve bilişim teknolojilerine pek çok alanda en gelişmiş bölümleri bünyesinde bulunduran Ege Üniversitesi'nde; son bir yıl içerinde 223 bilimsel proje, 168 ulusal ve uluslararası ödül, 3 bin 928 bilimsel yayın, 37 patent ve faydalı model gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi'nden alınan bilgilere göre Ege Üniversitesi; sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan "Bilimsel Yayınlar" kategorisinde önceki yıllara nazaran büyük bir ilerleme kaydetti. Edebiyat, İletişim, Spor Bilimleri ve Eğitim fakülteleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü akademisyenleri yaptıkları çalışmalarla büyük bir fark oluşturdu. Ayrıca, Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü ile meslek yüksekokullarında da önemli bir ivme yakalandı.

Ege Üniversitesi'nin tüm akademik birimlerinde bilimin bir kültüre dönüşmesi için yoğun gayret gösteren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yükseköğretim kurumları içinde bir zoru başararak, Ege Üniversitesi'nde bilim iklimini oluşturma adına önemli adımlar attı.

"Sürdürülebilir Örnek Bir Model Üniversite" iklimini sosyal kültür yaşamı haline getirmek için birçok uygulamaya öncü olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitelerin varlık nedeni bilim üretmek ve bilim insanları yetiştirmektir. Ege Üniversitesi, İzmir'imizle bütünleşmiş, adını kurulduğu bölgeden alan bir üniversitedir. İzmir'in ve Ege'nin dokusuna nüfuz ederek, toplumla iç içe olan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz; bilgiyi, toplumumuzla buluşturan önemli bir konuma sahiptir. Ege Üniversitesi'nin eğitim alt yapısını güçlendirerek, eğitim kalitesini artırma ve toplumla buluşma noktasında büyük mesafe aldık. Bilim üreten bir üniversite iklimi oluşturduk. Bilimsel Araştırma Projeleri Desteklerini yeniden yapılandırarak çeşitlendirdik" dedi.