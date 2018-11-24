Ege'nin başarılı 5 kadını arasında 13 yaşındaki Nehir de var

Müzikte pek çok uluslararası başarıya imza atarak İzmir'e gurur veren 13 yaşındaki piyanist Nehir Özzengin, Ege Ekonomik Forumu'nda Ege'nin 5 başarılı kadını arasında gösterilerek konuşmacı olarak yer aldı. İlham veren hikayesini paylaşan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Nehir, "Bir kız çocuğu bile beni örnek almak isterse bu benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olur" dedi.

Yeteneği 4,5 yaşında keşfedilen ve 6 yıl önce burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) klasik piyano eğitimi almaya başlayıp 6 yıla 5 uluslararası müzik ödülü sığdıran genç yetenek, konuşmacı olarak davet aldığı Ege Ekonomik Forum'da konuşmacı oldu. Moderatörlüğünü İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli'nin üstlendiği oturumda, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Baltalı Keçi Çiftliği Sahibi Funda Baltalı, Monteida Satış ve Pazarlama Direktörü Aysun Uygun ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk ile birlikte yer alan Nehir Özzengin, başarısını çok çalışmak kadar aile desteği ile elde ettiğini söyledi.

Bu yıl İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 13 yaş kategorisinde birinci olan; halk oylamasıyla belirlenen 2017 Avon Kadın Ödülleri güzel sanatlar kategorisinde birinci gelen ve geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarına ilham vermeleri için seçilen 6 kızdan biri olan genç piyanist, "İleride ülkemi en iyi şekilde temsil eden bir müzisyen ve akademisyen olmayı istiyorum; ayrıca ülkemdeki kız çocuklarına örnek olabilmek için var gücümle çalışacağım. Bir kız çocuğu bile beni örnek almak isterse bu benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olur" diye konuştu.