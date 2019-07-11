Ege'nin en kapsamlı kütüphanesi yeniliklerle dikkat çekiyor

İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en donanımlı ve en kapsamlı kütüphanelerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesinde, otomasyon sistemi yenilendi. EÜ öğrencileri, çalışanları, öğretim elemanları ve İzmir halkı başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki araştırmacılar için referans merkezi olan EÜ Merkez Kütüphanesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde yeniden yapılandırılarak mekansal ve içerik olanakları artırıldı.

Hem sahip olduğu eser sayısı hem de dijital alt yapısı ile önemli bilimsel kaynak oluşturan Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesinde; 227 bin 106 basılı kitap, 189 bin 585 elektronik kitap, 49 bin 998 elektronik dergi, 62 veri tabanı; ayrıca engellilere yönelik 426 sesli kitap ve 39 seslendirilmiş film yer bulunuyor.

İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en donanımlı ve en kapsamlı kütüphanelerinden biri olarak gösterilen kütüphanede, yeni gelişmeler yaşandı. Kütüphanenin otomasyon sistemi yenilendi ve yeniden yapılandırılarak mekansal ve içerik olanakları artırıldı.

Teşekkür ziyareti

Ege Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmaları yakından takip ederken, yıl boyunca yoğun bir tempoda çalıştıkları için kütüphane personeline teşekkür ederek bir ziyaret yaptı. Öğrencilerin donanımlı bireyler olarak mezun olmaları için EÜ'nün eğitim kalitesini sürekli olarak arttırdığına dikkat çeken Rektör Budak, “Gençlerimize güveniyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimizle daha parlak olacak. Öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sunmak için emek harcayan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni gelişmelerle kütüphanede okuyucu sayısı 3 kat arttı

Öte yandan, geleneksel ve dijital kaynakları, farklı içeriklere sahip koleksiyon ve arşivleri, engellilere yönelik sunduğu olanaklarla İzmir'de kitap kurtlarının buluşma adresleri arasında yer alan EÜ Merkez Kütüphanesine, 2018 yılında toplam 1 milyon 418 bin 745 kez giriş yapıldı.

Akademisyen, öğrenci ve idari personelin yabancı dil eğitimini desteklemek amacıyla, 30 ayrı dil eğitimi içeren Rosetta Stone dil eğitim programına abone olan EÜ Merkez Kütüphanesi, Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli indeks olan Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) veri tabanına da sahip.

Merkez kütüphanede; kablolu ve kablosuz internet erişimi, görsel-işitsel bilgi kaynakları ile elektronik veri tabanlarının kullanımı, ödünç verme, kütüphanelerarası yayın temini gibi klasik kütüphane hizmetlerinin yanı sıra; eğitim programları da düzenliyor.

"Engelsiz Kütüphane" sloganıyla çalışan EÜ Merkez Kütüphanesinde, engelli öğrencilerin okudukları bölümlere göre ihtiyaç duydukları akademik kitaplar ve her türlü öğretim materyali betimlenip seslendiriliyor.

Kütüphanenin vize ve final dönemlerinde 7/24 açık olması, ders çalışırken sabahlayan öğrencilere; çorba, çay ve börek ikramının sunulması, kütüphaneyi cezbedici bir merkez haline getirdi. Yeni uygulamalar ve ilave okuma salonlarının yapılmasıyla kütüphanenin kullanım oranı kısa sürede 3 kat arttı.