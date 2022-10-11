Ege'nin iki yakası, seferlerle bereketlenecek

Ege'nin iki yakasını birleştiren Selanik-İzmir arası ilk feribot seferi sonrası düzenlenen etkinlikte konuşan Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, “Karşılıklı olarak üç sefer yapılacağı göz önüne alınırsa 17 bin 160 tırı karşı tarafa geçirip buraya alabileceğiz. 93 binin üzerinde bir araç trafiği ve 140 binin üzerinde seyahat söz konusu olacak” dedi.

Selanik-İzmir arası feribot seferleri resmi olarak bu sabah saatlerinde başladı. Yunanistan'ın Selanik kentinden dün 17.00'da kalkan Levante Ferries feribotu, 119 yolcu 74 mürettebat ile İzmir'e geldi. İlk seferin ardından feribotun içinde etkinlik yapılarak seferlerin iki ülke için önemine dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine bir ekonomik model oluşturuyoruz. Bu amaçla 250 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunu çok rahatlıkla aşacağımız kanaatindeyiz. Bugün burada bulunma amacımız büyük anlam ifade ediyor. Özellikle batı sınır kapılarımızda yaşanan sorunları da göz önünde bulundurursanız Türkiye'nin artık intermodal taşımacılığa daha fazla önem verme zorunluluğunu anlamış olacaksınız. Bu girişimin başlatılması ve başarılı olması bizim için çok önemli. Karşılıklı olarak üç sefer yapılacağı göz önüne alınırsa 17 bin 160 tırı karşı tarafa geçirip buraya alabileceğiz. 93 binin üzerinde bir araç trafiği söz konusu olacak. 140 binin üzerinde seyahat söz konusu olacak. Batı kapılarında yıllık 400 binin üzerinde bir geçiş olduğunu dikkate alırsak bu bizim için aslında tek ro-ro seferiyle hayati bir önem taşıyan bir unsur haline geliyor. Yüzde 45 ihracatımızın olduğu Doğu Avrupa kıtası göz önünde bulundurulduğunda bu Türkiye için ve Yunanistan için çok önemli bir adım. Bu anlamda sefer sayısının artmasını ümit ediyoruz. Intermodal taşımacılık bizim için çok ciddi bir önem ifade etmekte. Amacımız ticaretin her boyutunu en yüksek seviyede ilerletebilmek ve tüm dünyaya ulaştırabilmek” diye konuştu.

“Yaşatmak bizim elimizde”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoglu, “Bu çok muhteşem bir hayaldi ve adım adım hayale gidildi. Ortak aklı kullandığımız bir proje oldu. Bu hattı Levante Ferries kurdu ama yaşatmak bizim elimizde. Biz yaşatmak zorundayız. Sürdürülebilir bir başarı için bir arada daha sık olmak durumundayız. Sektör temsilcilerinin bu hatta ciddi destek vermesini bekliyorum. Bu hatta sadece Yunanistan olarak baktığımızda hata yaparız. Çünkü İzmir'in Avrupa'ya açılan alternatif bir kapısı olarak değerlendirmemiz lazım” sözlerine yer verdi.

“Geniş fırsatlar sağlayacak”

İzmir Yunanistan Başkonsolosu Despoina Balkiza ise “İki limanın bağlanması, Yunanistan ve Türkiye arasında, buna bağlı olarak Avrupa ve Asya arasında turizm ve ticaret için geniş fırsatlar sağlayacak. Bazen çok yavaş kalan mevcut kara yolu sınırlarına alternatif bir rota olarak yolcu ve mal taşımacılığı kolaylaşacak. Çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan güvenli bir yol sunulacak. Nakliye firmalarının ve iş temsilcilerinin sadece Yunanistan'la değil, aynı zamanda kuzey ve batı Avrupa pazarlarına da erişim sağlamak için hattan yararlanabileceğinin altını çizmekte fayda var” sözlerine yer verdi.

“Tır şoförlerine gerekli yardım yapılacak”

Etkinlikte konuşan firma sahibi George Theodosis, “Bir rüya gerçekleşiyor. Vizyonumuz, yeni ufuklar açarak insanları ve kültürleri bir araya getirmek. İzmir'le Selanik'in bağlanması her iki tarafın uzun zamandır istediği bir şey. İlk başlarda nostaljik bir şey olsa da daha sonra bir vizyona dönüştü. Vizyon hedefe dönüştü, olgunlaştı, büyüdü ve bugün bütün bu yapılanların yanında bu hedef gerçekleşti. İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu en hızlı vize veren kurum olarak bu çerçevede tır şoförlerine de gerekli yardımı sağlayacaktır. Şu an konsoloslukla birlikte çalışıyoruz ve biletlerimizin anında kontrol edilebilir bir şekilde olmasını sağladık. Bu durumda geçişler daha hızlı olacaktır. Bugün ilk defa iki kozmopolit şehri Selanik ve İzmir'i deniz yoluyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. İstediğimiz şey bu hattın açık kalmasıdır” ifadelerini kullandı. Firmanın CEO'su Stratis Apergis ise şunları söyledi: “Bu şirketin çalışmaları 3 yıl sürdü. Bu sonuca ulaşmak için birçok kişi çalıştı. 1 milyondan fazla saat harcandı. Bir o kadar çalışma da gemi dışında yapıldı. Asıl iş şimdi başlıyor. Bu hattın çalışmasını devam ettirmeliyiz.”

“Avrupa'ya çok daha yakın hale gelmiş oluruz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk “Selanik ve İzmir'i birleştirdiğimizde Avrupa'ya çok daha yakın hale gelmiş oluruz. Bu geminin tüm yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteklemeniz bizim için çok önemli. Çünkü bu hattı açtığımız zaman, aynı denizi paylaşan iki ülkeyi de birleştirmiş oluyoruz” derken, Uluslararası Karayolu Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) Başkanı Ayhan Turan ise “Uzun zamandır verilen mücadelenin sonucunda bugün güzel bir açılış oldu. İki ülke arasında köprü vazifesi görerek bağlantı kurulmuş olacak. İnşallah bunun devamı da gelir” diye konuştu. Turan, ihracat ve ithalat açısından kendileri için en önemli konulardan birinin vizeler ve geçiş belgeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Özpoyraz'dan nazar boncuğu hediyesi

Konuşmaların ardından İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz tarafından firma sahibi firma sahibi George Theodosis'e nazar boncuğu hediye edildi. Theodosis, hediye edilen nazar boncuğunu feribota asacaklarının sözünü verdi. Etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, TÜRSAB Ege BTK Başkanı Tolga Gencer, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Alper Özel ve iş dünyası temsilcileri de katıldı.