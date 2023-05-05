Ege'nin kadın basketbol şampiyonu İKMYO

İzmir'de oynanan Ege bölgesi maçlarının kazananı İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Kadın Basketbol Takımı oldu. İKMYO, İstanbul'da oynanacak final maçına gitmeye hak kazandı.

Ege Bölgesindeki üniversite takımlarının rekabet ettiği ÜNİLİG Basketbol 3x3 grup müsabakaları son buldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvanın Ege bölgesi maçlarında 9 erkek ve 8 kadın takım mücadele etti. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Kadın Basketbol Takımı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yer aldığı Ege Grubu'nu şampiyon tamamladı.

İKMYO, Haziran ayında İstanbul'da oynanacak final maçında İzmir'i temsil edecek tek kadın takımı olacak.