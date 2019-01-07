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Ege'nin Uludağ'ı Gölcük ve Bozdağ için otel çağrısı

Ege’nin Uludağ’ı olarak bilinen İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ’a hafta sonu kar keyfi için giden günübirlikçiler, bölgede otel bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Ege'nin Uludağ'ı olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a hafta sonu kar keyfi için giden günübirlikçiler, bölgede otel bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.


İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylası'na günübirlik ziyaret için giden onlarca vatandaş, karın keyfinin çıkardı. Bölge, son yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, Gölcük ve Bozdağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar, bol bol karın keyfini çıkartarak, karlar altında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bölgeye giden vatandaşlarsa, bölgede otel bulunmamasından dert yakındı. Gölcük Mahallesi muhtarı Ferit Aynalı, Gölcük esnafının günübirlik ziyaretler nedeniyle bayram yaptığını söyledi.


Tarihi Prenses Oteli'nin kapalı olduğunu, belediye otelinin de yeniden yapıldığı için bölgede otel sıkıntısının yaşandığını belirten Ferit Aynalı, "Konaklama sıkıntısı nedeniyle ziyaretçilerimiz sınırlı saatler arasında gölümüzü görmeye gelebiliyorlar. Oysa Bozdağ ve Gölcük mahallelerimiz, Ege'nin kış turizmini kaldırabilecek kapasiteye sahip. Bozdağ Kayak Tesisleri çığ tehlikesi gerekçesiyle kapalı. Buranın bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekir. Bir doğa harikası olan Gölcük'te de otel yokluğu söz konusu. Yetkililerin, konuyla ilgili acil önlemler almasını ve gerekli yatırımlar için girişimlerde bulunmasını bekliyoruz" dedi.

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