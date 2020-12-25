Ege'nin yenilenen acil servisi hizmete başladı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin giriş bölümü fiziki anlamda yenilenirken modern tıbbi cihazlarla donatıldı. Korona virüs şüphesiyle başvuran hastalara yönelik bulaş riskini en aza indirecek şekilde negatif basınçlı yeni bir alan da oluşturuldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servis girişi, modern tıbbi cihazlarla donatılıp sağlık hizmetinin daha kaliteli verilmesi amacıyla yenilendi. Fiziki ve alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanan acil serviste incelemelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastane yönetiminden bilgi aldı.

Acil servise başvuran hastaların ilk girişten itibaren tüm tıbbi değerlerinin dijital dosyalarına işlenmeye başladığını söyleyen Rektör Budak, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Plus Hastanemize yatırımlarımız sürüyor. Hastanemizin acil servis girişini yeniden düzenledik ve hem sağlık çalışanlar açısından hem de hasta yakınları ile hastalarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri açısından çok daha modern bir girişi projelendirip uygulamaya aldık. Şu anda kullanılmaya başlandı. Hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız bundan memnun aynı zamanda da sağlık çalışanlarımızın güvenliği anlamında da bu fiziki önlemlerimiz önemli” dedi.

Covid-19 şüphesiyle başvuranlara yönelik yeni alan

Covid-19 şüphesiyle başvuran hastalara yönelik de yeni bir alan oluşturduklarına dikkat çeken Rektör Budak, 9 hasta kabini ve 2 muayene odasının bulunduğu alanın bulaş riskini en aza indirmek için negatif basınçlı havalandırma sistemiyle donatıldığını söyledi. Örnek alım kabinleri ve diğer alanlarda modern tıbbi cihazların kullanılacağını dile getiren Rektör Budak, “Yeni bir Covid-19 poliklinik girişi düzenledik. Bulaş riskinin en aza indirilmesi açısından kabinleriyle muayene odalarıyla en ince detaylar planlanarak yeni bir yapı oluşturduk” diye konuştu.