Ege'nin “Yeşil Kampüs” projesine İZKA'dan destek

Ege Üniversitesi'nin (EÜ) “Yeşil Kampüs” projesini destekleme kapsamına alan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile protokol imzalandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, projeyle kampüs genelinde enerji ve doğal kaynak yönetimi ile sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Ege Üniversitesinin “Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilir Üniversite” projesi İZKA tarafından destekleme kapsamına alındı. Projeyle EÜ kampüsü genelinde enerji ve doğal kaynak yönetimi ile sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine ulaşılması, geleceğin liderleri ve yöneticilerini de bu bakış açısıyla yetiştirilmesi hedefleniyor. Projeyle ilgili protokol imza töreni EÜ Rektörlüğü hizmet binasında düzenlendi. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ile İZKA temsilcileri katıldı. Protokol; Rektör Prof. Dr. Budak, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Abay ve İZKA Genel Sekreteri Yavuz tarafından imzalandı.

“Yeşil Kampüs çalışmalarımız devam edecek”

Proje kapsamında, sürdürülebilir enerji yönetimi ve atık yönetim sisteminin sağlanacağına dikkat çeken Rektör Budak, karbon ayak iziyle su ayak izinin azaltılacağını ve fizibilite raporunun hazırlanacağını dile getirdi. EÜ olarak “Yeşil Kampüs” uygulamalarına önem verdiğini belirten Rektör Budak, “Sıfır atık ve geri dönüşüm projesiyle ilgili birçok çalışma yaptık. Üniversitemize bisiklet ve yürüyüş yolları kazandırdık. Ayrıca, bir yılda 25 bin metrekare yeşil alan kazandırdığımız kampüsümüze, peyzaj çalışmalarına devam ederek gelecek 6 ay içinde 25 bin metrekare daha yeşil alan kazandırmak üzere proje çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız uygulamalardan çok memnun, bölgede yaşayanlar hafta sonu yararlanmak istediklerini söylüyor. İzmir Kalkınma Ajansına ve projemize maddi anlamda verecekleri destek için ajans nezdinde Mehmet Beye teşekkür ediyoruz. Ülkemize, bölgemize, üniversitemiz için hayırlı olsun” dedi.

“Projeyi çok önemsiyoruz”

Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan projeyi önemsediklerini vurgulayan İZKA Genel Sekreteri Yavuz, proje sonuçlarının tüm yükseköğretim camiası için de önemli olduğunun altını çizdi. İZKA Genel Sekreteri Yavuz, “Hocalarımızla beraber yakın çalışacağız ve bu projenin sonuçlarını daha önce çalıştığım kurum olan Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Strateji ve Bütçe Başkanlığında üniversite yatırımlarını değerlendiren arkadaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konu yakın dönemde üniversiteler tarafından gündeme getirilen ancak üzerine çok çalışma yapılmış bir konu değil. ‘Yeşil üniversite nedir, nasıl olmalıdır, hangi konular ele alınmalıdır?' gibi bir fizibilite kapsamında çalışmaların ülkemizin köklü üniversitelerinden Ege Üniversitesinde uygulamaya geçirilecek olması diğer üniversitelerimiz açısından da yol gösterici olacağını düşünüyorum” diye konuştu.