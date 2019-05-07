Ege'ye aktarılan TÜBİTAK proje bütçesi iki kat arttı

Ege Üniversitesi TÜBİTAK-ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) programından aldığı bütçe desteğini 2018 yılında önceki yıla göre 2 kat artırarak 50 milyon 759 bin TL'ye çıkarttı. Ege Üniversitesi, Türkiye'deki 206 üniversite arasında TÜBİTAK-ARDEB programına 2018 yılında en fazla proje öneren üniversite oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2018 yılı istatistiklerini yayınladı. Bu istatistiklere göre Ege Üniversitesi 2018 yılında TÜBİTAK-ARDEB programına, 331 proje ile en fazla proje başvurusu yapan üniversite oldu. Bin 786 proje ile 2014- 2018 yılları arası en çok proje öneren üniversite olan Ege Üniversitesi, 2018 yılında projesi en çok kabul edilen ve desteklenen üniversiteler sıralamasında ise 65 projesi desteklenerek 4'üncü sırada yer aldı. Aktarılan proje bütçeleri sıralamasında ise 2017 yılında 25 milyon destek alarak 3. sırada yer alan Ege Üniversitesi 2018 yılında büyük bir başarı göstererek 50 milyon 759 bin 284 TL destek alarak 2'nci sıraya yükseldi. Bu rakamlarla Ege Üniversitesi aktarılan proje tutarını iki katına çıkararak, araştırma bütçesini bir yılda ikiye katladı.

"Üniversitemiz, artık bilim üretim merkezi haline gelmiştir"

Ege Üniversitesi'nin TÜBİTAK- ARDEB 2018 yılı performansını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, artık bilim üretim merkezi haline gelmiştir. Tesis ettiğimiz huzur ve güven iklimi sayesinde Egeli bilim insanları, daha özgün ve yenilikçi fikirler üretmeye, projeler ortaya koymaya, daha çok araştırmaya odaklanmaya başladı. Üniversitemiz 2018 yılında TÜBİTAK-ARDEB projelerinde; 331 proje ile en fazla başvuru yapan üniversite olurken, proje kabulünde ise 65 çalışma ile 4. sırada yer aldı. Üniversitemiz 50 milyon 759 bin 284 TL aktarılan proje tutarı ile en yüksek proje bütçesine sahip 2. üniversite oldu. Egeli bilim insanlarının göstermiş olduğu bu başarı Araştırma Üniversitesi olma hedefimize bir adım daha yaklaştırdı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Araştırma Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonra da araştırmacılarımızı, bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı yürüttükleri bilimsel çakışmalardan ve projelerden dolayı tebrik ediyorum. Üniversitemiz akademisyenleri ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda üretmeye devam edecekler” diye konuştu.