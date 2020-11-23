Ege'ye kapalı kalp ameliyatı yapılmasını sağlayacak cihaz kazandırıldı

Kalp ve Damar Cerrahisi merkezleri arasında son teknoloji olan 3 boyutlu bu cihazı kullanan ilk merkezin EÜTF Hastanesi olduğunu söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hastanemizde en kaliteli sağlık hizmetini verebilmek için altyapı yatırımlarımız devam edecek” dedi.

EÜTF Kalp ve Damar Cerrahisine, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle bir hastanın iman tahtası olarak bilinen göğüs kemiğinin açılmadan, küçük kesi ile ameliyat edilebilmesini sağlayan torakoskopi cihazı kazandırıldı. EÜTF Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran'dan yeni cihazla ilgili bilgi alan Rektör Budak, Kalp ve Damar Cerrahisi merkezleri arasında söz konusu cihazı kullanan ilk merkezin EÜTF Hastanesi olduğunu söyledi.

EÜTF Hastanesinin hemen hemen her kliniğini en modern cihazlarla donattıklarına dikkat çeken Rektör Budak, “Kalp Damar Cerrahisinde kapalı ameliyatların yapılabilmesi için kliniğimize yeni bir sistem kazandırdık. Bununla gurur duyuyoruz. Ege Üniversitesi akademik kadrosu, altyapı ve ekipmanıyla, eğitim altyapısıyla her yıl daha ileriye gidiyor. Amacımız ulusal ve uluslararası arenada en iyi sağlık hizmetini verebilmek. Hocalarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hocalarımızın talepleri ve devletimizin de imkânları doğrultusunda elimizden gelen en iyi alt yapıyı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İyileşme süresi 8 haftadan 2 haftaya düştü

Cihazın 3 boyutlu görüntü sağladığını kaydeden Prof. Dr. Özbaran, üst düzey teknolojiye sahip cihazın, cerrahlara operasyon sırasında kaliteli görüntü ve derinlik hissi vererek operasyonu kolaylaştırdığına dikkat çekti. Daha önce açık kalp ameliyatlarında hastaların iyileşme süresinin 6-8 haftayı bulduğunu ve hastaların bu sürede hareket kısıtlılığı yaşadığını ancak yeni cihazın kullanılmaya başlanmasıyla bu süresinin 2 haftaya kadar düştüğünü belirten Prof. Dr. Özbaran, “Kapalı ortamda kalp ameliyatlarını yapmamızı sağlayan video terakoskopi sistemini kullanmaya başladık. Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan 3 boyutlu cihazlardan, Rektör hocamızın gayretleriyle üniversitemize kazandırıldı. Biz de gerekli eğitimlerimizi tamamladık ve bu tür kapalı kalp ameliyatlarını Ege Üniversitesinde başarıyla yapıyoruz. Hastanın iman tahtası kesilmeden sadece göğüs kafesinde 6-7 santimetrelik bir kesiyle ameliyat yapabiliyoruz. Bu tabi hastanın daha çabuk iyileşmesi ve kozmetik gibi birçok açıdan avantaj sağlıyor. Dünyadaki trend de buraya doğru gidiyor, biz de buna öncülük etmek istiyoruz” dedi.