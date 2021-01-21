EGİAD 30. yılını 'Biz Bize' etkinliği ile kutladı

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) deneyim ve misyonunu aktardığı, fahri üyelerle aktif üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan 'Biz Bize' etkinliğinde EGİAD'ın 30. yılı kutlandı. Online gerçekleşen toplantıda, EGİAD'ın otuz yılını kapsayan ve tüm faaliyetlerini içeren web tabanlı EGİAD 30. Yıl Kitabı da üyeye açılarak tanıtımı gerçekleştirildi.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, EGİAD'ın bugünkü gücüne ulaşmasında üyelerinin desteği ve özverisinin büyük paya sahip olduğunu belirterek, “EGİAD, 30 yıldır her dönem birbirinin üstüne koyarak birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu vesile ile özverili çalışmaları ile topluma ve EGİAD'a hizmet etmiş olan tüm kurucularımıza, derneğimiz yönetim ve organlarında görev almış arkadaşlarıma ve bütün üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. 30 yılda, 15 Dönemi yaşayan büyük EGİAD ailesi olarak, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkmak, çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda parlamenter, demokratik, laik, hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak en önemli hedeflerimiz arasında yer aldı. Derneğimiz 30 yıl önce bu titizlikle kurulmuş ve bu süreçte İzmir'in kalkınmasına dönük çok sayıda inisiyatif geliştirmiş, öncülük etmiştir. Yönetim Kurulu olarak bundan sonra da kuruluş ilke ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğimizi, EGİAD'ı etkin bir sivil toplum örgütü olarak geliştirmek için gayret edeceğimizi belirtmek istiyorum. EGİAD'da bugün gurur günlerimizden birini yaşıyorsak, bu tamamen sizlerin katılımı ve iyi niyeti sayesindedir” dedi. Pandemi süreciyle birlikte fiziksel temas olmadan yine de faaliyetlerin aynı hızla devam ettiğinin ifade edildiği toplantıda, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ve ekibine üyeler tarafından tebrik dilekleri iletildi.

Toplantıda söz alan yönetim kurulu üyeleri faaliyette bulundukları 15. döneme ilişkin çalışmalarını ve düşüncelerini aktarmasıyla duygu dolu anlar yaşandı. EGİAD'ın bir okul olduğunun ifade edildiği etkinlikte, her başkanın EGİAD'ın içinden çıkarak dernek bayrağını ileriye taşıdığına vurgu yapıldı.

Toplantıda konuşan Temel Aycan Şen, pandemi ve deprem gibi büyük badirelere denk gelen 15. dönem yönetiminin tüm olumsuzluklara rağmen yönetim sürecini başarıyla, üyelerine ve İzmirliye büyük destek vererek geçirdiğini kaydetti.

Söz alan Levent Akgerman ise pandemi süreciyle dijital iş düzeninin 10 yıl öncesinden hayatımıza girdiğini ifade etti. Geza Dologh da EGİAD ile kardeş kurum olarak başarıyla çalıştıklarına dikkat çekerek, izmir'de gurur verici izler bırakan derneğin başarılarının devamını diledi.

EGİAD'ın 30. Yılı kapsamında hazırlanan dijital kitap 1990'dan bugüne kadar gerçekleşen faaliyetleri ve kilometre taşlarını içermekte. Dijital kitap, geçmiş dönemlerde gerçekleşen önemli anları ve faaliyetleri, dönemlerin basında yer alan yansımalarını bir araya getiren önemli bir arşiv niteliği taşımakta.