EGİAD, 7 Mayıs'taki TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Ege finali ev sahipliği yapacak

2019 dönemi itibari ile bir girişimcilik programına dönüşen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" programı, en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'ne yönelik kurgulanan modelle girişimci gençleri desteklemeye devam ediyor. 2019 itibariyle girişimcilik programına dönüşen etkinlik, 7 Mayıs 2019'da önemli isimleri EGİAD ev sahipliğinde ağırlayacak.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" programı, 2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'ne yönelik tasarlanan program, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliğinde hayata geçirilmişti. Bölgenin iş dünyası dernekleri, melek yatırımcı ağları ve girişimcilik merkezleri ile birlikte oluşturulan TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Ege modeliyle, genç girişimci adaylarına yönelik Ege'de bir girişimcilik kampı düzenlenmesi, kampa katılan ekiplerin fikirlerini iş insanlarına sunması ve seçilen ekiplerin iş insanları ile birlikte iki ay süresince girişim fikirleri üzerinde çalışması amaçlandı.

Özel girişimcilik kampı

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Ege Girişimcilik Kampı, 21-22 Şubat tarihlerinde EGİAD ve BASİFED iş birliğinde, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilmişti. Kampa, Türkiye genelinde ilk 150 iş fikri arasına giren ekiplerden Ege Bölgesinde yer alan 5 üniversiteden 38 girişimci adayı katıldı. 20'nin üzerinde konuşmacının yer aldığı programa, girişimci adayı gençler, iş modeli kanvasından müşteri kazanımına, ihtiyaç doğrulamadan fikri hakların korunmasına, destek ve yatırım süreçlerinden sunum tekniklerine kadar birçok konuda eğitim alma fırsatını yakaladı. Gençler ayrıca, Ege Bölgesi girişimcilik ekosistemi ve iş dünyası üyesi birçok isimle tanışma ve bağlantı kurma olanağı buldu.

İki günlük kampın ardından bir hafta boyunca iş modeli kanvasları ve sunumları üzerinde çalışan girişimci adayları, 2 Mart 2019 Cumartesi günü EGİAD ev sahipliğinde düzenlenen sunum gününe katılmıştı. İş fikri sunumlarını yapan 15 ekip arasından seçilen ve iki ay boyunca girişim fikirlerini gerçekleştirmeleri yolunda iş insanlarından rehberlik alan ekipler, 7 Mayıs tarihinde sahneye çıkarak son sunumlarıyla final için yarışacak. İki ay boyunca iş fikirlerini iş planına dönüştürmek için rehberlerle birlikte çalışan ekipler, final gününde iş planlarını jüriye sunacak. 13.00-17.00 saatleri arasında EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi Portekiz Havrası'nda gerçekleşecek final etkinliği ile dereceye giren girişimci sunumlarına çeşitli ödüller verilecek.

Final programı, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmaları ile başlayacak. 6 ekibin yarışacağı etkinlik, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin kapanış ve ödül töreni takdimiyle sonuçlanacak.