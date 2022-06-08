EGİAD 80. Ege Toplantısına yoğun ilgi

Bir online alışveriş firmasının kurucu ortağı ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı ve girişimcilik deneyimlerini paylaştığı EGİAD 80. Ege Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Girişimcilik deneyimi ve tecrübeleri hakkında katılımcılara bilgiler veren Aydın, “Bazen bir takım şartlar doğru şekilde oluşunca onu değerlendiriyor olmak lazım” dedi.

EGİAD 80. Ege Toplantısı, 150 iş insanının katılımıyla yapıldı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelken Biçer, “Toplantılarda bir arada olmanın değerini eskiye oranla artık daha iyi biliyoruz; çünkü salgının başlamasıyla birlikte yalnız birbirimizden uzaklaşmakla kalmayıp, çok da büyük bir karamsarlık dönemine girdik" dedi.

Yelkenbiçer, "Ailelerimizin, işlerimizin, Türkiye'nin ve global toplumun çok olumsuz etkilendiği salgın dönemi bugün bir başka evreye geçmiş görünüyor; ama onun tetiklediği ekonomik kriz ve 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı tepemizde dolaşan olumsuzluk bulutlarına eklenerek bizim yine rahat nefes almamıza engel oldu” dedi.

“Kurlar kısır döngü içerisinde yükseliyor”

"Bugün ana gündem konumuz girişimcilik; ancak ekonomimiz hakkındaki görüşlerimi ifade etmek istiyorum" diyen Yelkenbiçer, “Kurlar sürekli yükseliyor; çünkü ülkemizin çeşitli ve her biri kendi içinde oldukça yüksek riskleri var. Ülkelerin riskini ölçmeye yarayan CDS primi bakımından dünyanın en riskli üç ekonomisinden birisiyiz. Vatandaşımız ise haklı olarak ekonomideki risk artışının eninde sonunda enflasyonu artıracağını ve TL'ye verilen faizin enflasyonla kaybedileceğini düşünüyor ve dövize yöneliyor. Hal böyleyken de döviz arzı yeterince artmazken, döviz talebi yükseldiği için de kurlar yine bu kısır döngü içerisinde yükseliyor” diye konuştu.

“Enflasyonun iki temel nedeni var”

Yelkenbiçer, "Aldığımız temel iktisat derslerinden öğrendiğimiz üzere enflasyonun iki temel nedeni var" dedi ve şöyle devam etti:

"Maliyetlerin yükselmesi yani arz enflasyonu ve talebin arzdan daha hızlı artması yani talep enflasyonu. Türkiye'de yaşanan enflasyonun temelinde maalesef ikisi birlikte çalışıyor. Maliyetler üretimde ciddi miktarda ithal girdi kullandığımız için zaten kurlardaki artış nedeniyle yükseliyor ve doğrusal olarak üretim maliyetleri ve satış fiyatları artıyor. Kur durmaksızın yükseldiği için bu artış süreklilik kazanıyor ve maliyet enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"Yılın Melek Yatırım Ağı seçildik"

Yelkenbiçer, “EGİAD olarak tabi ki girişimciliği teoride bırakmıyor, ülke çapında tüm paydaşlarımızın takdirine mazhar olan bir çalışkanlıkla onu eyleme döküyoruz. 2015 Yılında EGİAD Melekleriyle bölgemizin ilk lisanslı melek yatırım ağını kurarak öncülük etmek, EGİAD oyun girişimciliği fonu ve kuluçka merkezini kurmak, İTO ve Sayın Mahmut Özgener'in liderliğinde yürüyen IZQ projesine ilk gününden itibaren en aktif destek veren kurum olmak, teknoparklardaki yönetim kurulu üyeliklerimiz, gençlere yönelik olarak da TÜSİAD ile birlikte yürüttüğümüz, 'Bu Gençlikte İş Var Ege' projemiz ve uluslararası liseler arası girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge Türkiye temsilciliği bu somut işlerden sadece birkaçı. Son olarak geçtiğimiz hafta EGİAD Melekleri olarak Eurıtech Avrasya Arge, İnovasyon ve Teknoloji Ödüllerinde ‘Yılın Melek Yatırım Ağı' seçildiğimizin müjdesini de paylaşmak isterim" diye aktardı.

“Türk internet sektörü içinde öncü bir marka oldu”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelken Biçer'in moderatörlüğünde, kendisine yöneltilen sorulara cevap veren bir online alışveriş firmasının kurucu ortağı ve eksi CEO'su Nevzat Aydın, “Firmamız çok başarılı bir girişim oldu. Bir çok insana ve birçok restorana çok ciddi imkanlar sağladı. Şu anda 70 bin restoranla beraber çalışıyor ve o restoranların sağlıklı şekilde işleyişi noktasında ciddi bir önem arz ediyor. Türk internet sektörü içinde öncü bir marka oldu. 2015 yılında yapmış olduğumuz satıştan sonra çok uzun bir süre o rakamlara ulaşan başka bir girişim olmadı. Bu model dünyanın her yerinde ise bu kadar popüler değil. Günlük sipariş anlamında 800-900 bin gibi rakamları görmüştük. Dünyada Çin'den sonra bir ABD'de var böyle bir sipariş sayısı. Bu yüzden geri dönüp baktığımda iyi bir işe imza atmışız diyebiliyorum" dedi.

“O zamanlar her işe bakardım”

Firmanın ilk yıllarında restoranlar ile görüştüğünü, firmada 10 yıl insan kaynakları departmanına da baktığını belirten Aydın, “O zamanlar her işe bakardım. Girişimcilik zihinsel olarak da çok zor bir süreç gerektiriyor. Kişisel olarak başarı elde ettiysem o dönüşümü becerebildiğim için oldum. 5 kişilik bir şirkette CEO olmak çok zor değil; ama ilerleyen süreçte firmayı bıraktığımda 9 bin kişiydik ve 9 bin kişiye liderlik yapmak bambaşka bir şey. Şirketin her evresinde başka bir yetkinlikler ön plana çıkıyor. Mesela; ikna etmek, finans teknikleri veya işe alım teknikleri gibi becerilere sahip olmak gerekiyor. İnanıp projenizin arkasında da durmanız gerekiyor. Firma satıldığında 11 ülkede faaliyet gösteriyordu. Farklı dönemlerde farklı yetkinlikler kazandığımız dönemlerden geçtik. Mutlaka şirketin önünü açan hamlelerde bulunmak gerekiyor” diye konuştu.

"Henüz 4 aylık bir kurum iken 800 bin dolarlık bir teklif aldık"

Aydın, “Genelde tekliflere hayır diyen bendim. Ortaklarım genelde daha ılımlı bakan taraftaydı. Henüz 4 aylık bir kurum iken 800 bin dolarlık bir teklif aldık. 22-23 yaşındayım ve bana düşecek para 300-400 bin dolar. 4 ay çalışmışım ve çok iyi bir teklif aslında. Şirketi kurduğumuz 3-4 ay içerisinde ne kadar büyüyeceğimizi o kadar net gördük. Sattığımızda günlük siparişler 900 bin civarındaydı ve ‘neden sattınız' diye sorarlar hala, o günün koşulları onu gerektirdi. O şartlarda o teklif çok iyiydi. Bazen bir takım şartlar doğru şekilde oluşunca onu değerlendiriyor olmak lazım” şeklinde ifade etti.

“Bir hatayı iki kez yapmamaya dikkat ettik”

Firma olarak Rusya'da başarısız olmalarına yönelik konuşan Aydın, “Rusya'yı anlayamadık. Oradaki kullanıcının paket servis ihtiyacına uygun çözüm veremedik. Orada hatalı bir ekip kurduk. Rusya ile aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman gibi o bölgenin ülkelerinde başarılı olduk. Ardından Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi 11 ülkede başarı gösterdik. Bir hata yaptıysak ikince defa yapmamaya dikkat ettik. Hatalarımızdan da muhakkak bir şeyler öğrendik” ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların Aydın'a yönelttiği sorunların ardından, EGİAD'a yeni katılan üyelere takdim edilen plaketin töreni ile sona erdi.