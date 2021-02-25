EGİAD adayı Yelkenbiçer: “Sürdürülebilirlik rotamız olacak”

Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Alp Avni Yelkenbiçer, pek çok alandaki öncü ve yenilikçi tavrın sürdürülebilirlikten geçtiğini belirterek, “Küresel rekabette işleyiş süreci ve STK'larda iş yapış modellerinde sürdürülebilirlik rota haline gelmeli” dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Genel Kuruluna sayılı günler kala yeni yönetim adayının projeleri de netleşmeye başladı. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Alp Avni Yelkenbiçer, sürdürülebilir iş modellerinin artık bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, “Yol haritamızı çizmek için iki temamız var. Birincisi dinamizm, ikincisi sürdürülebilirlik. Dinamizm itici gücümüz, sürdürülebilirlik ise dengemizdir” diye konuştu.

EGİAD'ın geçmişten gelen mevcut işlerini devam ettireceklerinin altını çizen Yelkenbiçer, her dönemde olduğu gibi bu dönem de üzerlerine yeni projeler ekleyerek bayrağı ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılı için küresel büyüme tahmininin yüzde 3 oranında daraldığına dikkat çeken Yelkenbiçer, “Salgın her ne kadar sürdürülebilirliği gündemden düşürmüş gibi görünse de güçlü olduğu düşünülen birçok kurumun ve STK'nın aslında ne kadar savunmasız olduğunu ve sürdürülebilirliğin bu kurumlar için kalkan olabileceğini bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Daha uzun vadeli ve geniş bir bakış açısıyla yeni risk yönetimi yaklaşımları benimsememiz ve daha iyiyi oluşturmak için kaynak ayırmamız gerektiğini, özetle sürdürülebilir bir kalkınma modelini oluşturmamızın önemini hatırlatmış oldu. Gelecek kuşaklara sorumluluğumuz olduğuna inandığımız için Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini derneğimizin merkezine alacağız. 17 tane hedeften iş dünyası için kullanabileceğimiz olanları inceleyip, öğrenip, örnek uygulamalarını inceleyeceğiz. Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir tedarik zincirleri, sürdürülebilir üretim çalışma konularımız olacak” dedi.

Pandeminin etkisiyle sosyal hayatın içe kapandığına dikkat çeken Yelkenbiçer, hedeflerini de şöyle aktardı: “Daha dinamik olmak zorundayız. Çok özlediğimiz üye arkadaşlarımızın katılımıyla pandemi etkisinin yavaşlamasıyla beraber sosyal birlikteliği hızlıca geri kazanmak istiyoruz. Bunu takiben, birlikte çalışma, birlikte üretme kültüründeki EGİAD'da, dönemin etkisine uygun, yeni normal şartlarında projeler inşa etmek istiyoruz. Bir bütün olduğumuz noktada pandeminin etkisin kıracak bir güce sahip olduğumuzu, toplum için örnek teşkil edecek projeler üretebileceğimizi, peşimizden gelenlere yol açabilecek kabiliyetimiz olduğunu düşünüyoruz. EGİAD'ın geçmişi ve tüm teamüllerine sahip çıkarak geleceği inşa edebileceğimizi biliyoruz. Bunun da yöntemi tüm toplum için sürdürülebilirlik farkındalığını sağlamak ve bir yandan da dernek için sürdürülebilirliğimizi ön plana almaktan geçiyor.”