İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EGİAD Akademi'den gastronomi eğitimleri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), EGİAD Akademi kapsamında bu ay gastronomi eğitimleri verecek.


EGİAD, bu yıl ilk kez düzenleyeceği EGİAD Akademi kapsamında birçok etkinliğe imza atıyor. Ekim ayını "Gastronomi Ayı" olarak belirleyen EGİAD, etkinlikler kapsamında ilk faaliyet olarak zeytincilik sektörünü ele aldı. Zeytincilik sektöründe yaşanan kalite sorununa değinmek, iç tüketimi desteklemek ve tüketicilerin daha bilinçli olarak zeytin ve zeytinyağı tercihi yapabilmesi için Dr. Dilşen Oktay ile “Zeytinyağını Anlamak” etkinliği düzenledi. EGİAD Akademi kapsamında 9 Ekim, 16 Ekim, 23 Ekim ve 30 Ekim'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.