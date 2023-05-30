EGİAD Başkan Vekili Canatan: “Türkiye Macaristan ilişkilerini güçlendiriyoruz”

Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan Türkiye Macaristan iş birliğini daha da güçlendirmek için iş dünyasıyla bir araya gelen Ege Genç İş İnsanları Derneği, Macaristan ile ‘iş yapmak' konulu toplantı ile HEPA Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkililerini ağırladı.

Macaristan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin, tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık ile gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler çerçevesinde olumlu olarak ilerlediğinin ifade edildiği etkinlikte, açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, “Stratejik iş birliği içinde hareket eden iki ülke çok sayıda ekonomik ve siyasi ortaklığa imza atmıştır. Karşılıklı ticaretimiz her yıl artmaya devam etmektedir. İş dünyası olarak öncelikli arzumuz ticaret hacmini kısa zamanda daha da arttırmaktır. Bunun için çalışmaya devam ederken, ikili ilişkilerin sadece ticari alanda değil, sosyal ve kültürel girişimlerle diğer alanlarda da gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

“İkili ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Türkiye'den Macaristan'a 2002-2022 Eylül döneminde yapılan doğrudan yatırımların 104 milyon dolar; Macaristan'dan Türkiye'ye aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımların ise 29 milyon dolar olduğunu kaydeden EGİAD Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, “Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar ile Macaristan'da yerleşik Türk vatandaşlarının yatırımları da göz önünde bulundurulduğunda, bu ülkedeki toplam yatırımlarımızın 700 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Türk müteahhitlik firmaları Macaristan'da bugüne kadar 778,5 milyon dolar değerinde 35 proje üstlenmiştir. Teknik müşavirlik hizmetlerinde ise 1,75 milyar dolar değerinde 5 proje üstlenilmiştir. Halihazırda Macaristan'da 500 civarında Türk firması faaliyette bulunmaktadır. Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK), 19 Nisan 2022 tarihinde imzalanan ortak deklarasyon ile tesis edilmiştir. Macaristan vatandaşlarına ülkemize kimlikle seyahat imkânı sağlayan düzenleme, 10 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Son bir yılda 155 binden fazla Macar turist ülkemizi ziyaret etmiştir. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

HEPA Türkiye, ülkeler arası köprü görevi görüyor

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA'nın Türkiye ve Yunanistan'dan sorumlu resmi temsilcisi olarak 2015 yılında kurulan “HEPA Türkiye” çerçevesinde faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğünün belirtildiği toplantıda, HEPA Türkiye'nin karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ülkeler arası köprü görevi gördüğü vurgulandı. HEPA Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da, ayrıca Atina ve Budapeşte'de yer alan toplam 6 ofis ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Macaristan Ulusal İhracat Stratejisi dahilinde hareket eden HEPA Türkiye, hizmet verdiği Macar şirketlerinin ürün ve hizmetlerini Türkiye ve Yunanistan pazarlarında tanıtarak, karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak ülke ekonomilerinin büyümesinde önemli rol oynamaktadır. HEPA Türkiye'nin sunduğu hizmetler arasında pazar araştırma raporları hazırlamak, şirketlerin doğru ve güvenilir yerel partnerler bulmalarına yardımcı olmak, Macaristan'dan ürün tedarik etmek isteyen Türk firmalarına tedarikçi sağlamak gibi hizmetler yer almaktadır. HEPA Türkiye, ayrıca, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ülke ve endüstri günleri düzenlemekte, katıldığı uluslararası ve yerel fuarlarda Macaristan firmalarını temsil etmektedir” diye belirtti.

Son olarak söz hakkı alan HEPA Türkiye İş Geliştirme Uzmanı Oğuzhan Acar ise, Macaristan'ın Türkiye'den ithal ettiği başlıca 10 ürün olduğuna dikkat çekerek, “Makine ve mekanik ekipman, demiryolu harici taşıtlar ve parçaları, alüminyum ürünleri, kauçuk ürünleri, bakır ürünleri, giyim, mobilya, plastik, demir ve çelik ürünleri, elektrikli makineler başta olmak üzere birçok ürün Türkiye'den ithal edilmektedir. Macaristan'ın Türkiye'ye ihracatı ise değerli taşlar, mineral yakıtlar, demir çelik ürünler, optik ve cerrahi malzemeler, tıbbi malzemeler gibi ürünler. GSYİH yüzde 7.1, enflasyonu yüzde 7.4 olan Macaristan'da ticaret hacmi 236.7 milyar Euro'yu bulmakta. Macaristan'ın cazip yatırım teşvik sistemi ve bölgesel teşviklerinden yararlanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.