EGİAD Başkanı Aslan:

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla önümüzdeki seçimsiz dönemde ekonomi odaklı bir gündeme hızlıca geçiş yapmalıyız" dedi.

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aslan, "31 Mart günü gerçekleşen yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Milletimizin teveccühünü kazanarak seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızı kutluyor; EGİAD olarak başarılı bir görev dönemi diliyoruz" diye konuştu. Ülke olarak bir süre seçimlere odaklanıldığını belirten Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Bir takım yatırımlar ve çalışmalar bu anlamda beklemede kaldı. Şimdi yerel seçimlerin geride kalmasıyla önümüzdeki seçimsiz dönemde ekonomi odaklı bir gündeme hızlıca geçiş yapmalıyız. Türkiye'nin her bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ülke kalkınması için öncelikli çıkış yoludur. Bu kapsamda en az bir şehrimizin dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasında yer alması için çalışmak önemli bir stratejik hedeftir. Biz EGİAD olarak özellikle girişimciliğin ön plana çıktığı ve İzmir'in dünyanın sayılı girişimci şehirlerinden biri olacağı bir gelecek dönem beklemekteyiz. Kentlerin çıkış noktasının girişimciliğin geliştirilmesinden geçtiğini düşünmekteyiz. Yerel yönetimlerimizin STK'lar ile uyum içerisinde çalışmasını bu dönemde artırarak devam ettireceğine inanıyoruz ve bu doğrultuda her türlü işbirliğine geçmişte olduğu gibi şimdi de hazırız."