EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: 'İstihdamı korumalıyız'

Asgari ücretin yüzde 50,5'lik artışla 4 bin 253,4 TL'ye yükselmesini değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Tüm bireylerin onurlu yaşam hakkının korunması için asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış yapılması gerekliliği açıktır, ancak bu şekilde reel bir artıştan bahsetmek mümkün olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile birlikte dün yapılan basın toplantısında açıkladı. Erdoğan'ın 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olacağını açıklamasının ardından Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelken Biçer, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.

“Enflasyondaki artışın devam etmesi çalışana bir katkı getirmeyecektir”

"Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 oranındaki zam, çalışanlar açısından bakıldığında açıklanan enflasyon oranının üzerinde belirlenmesi nedeniyle olumlu bir gelişme olarak gözükmektedir fakat irdelenmesi gereken bazı hususlar vardır" diyen Yelkenbiçer, “Öncelikle tüm bireylerin onurlu yaşam hakkının korunması için asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış yapılması gerekliliği açıktır ancak bu şekilde reel bir artıştan bahsetmek mümkün olacaktır. Ancak yapılan zam, enflasyondaki halihazırdaki artışın devam etmesi durumunda satın alma gücü anlamında çalışana büyük bir katkı getirmeyecektir. Enflasyon ve kur bu hızda artmaya devam ederse yüzde 50,5'lik asgari ücret artışı da süreç içinde eriyecektir. Bu nedenle öncelikli ana odağımızın enflasyon ve kurda oynaklığın azaltılması, yani öngörülebilir olmasının sağlanmasıdır. İşveren tarafına bakarsak yabancı kur artışı nedeniyle artan girdi maliyetleri ve daralan pazar nedeniyle özellikle küçük işletmelerin işten çıkarma gibi olumsuz durumlarla ilerlemek durumunda olabilecekleri öngörülebilir” sözlerine yer verdi.

“İşten çıkarmaların önüne geçmek için küçük işletmelerin desteklenmesi gerekir”

"Küçük işletmelerin işten çıkarma gibi istenmeyen durumlardan kaçınmaları noktasında sosyal güvenlik desteği, istihdam desteği, kredi limitleri ile ilgili artış destekleri gibi farklı finansman kaynakları oluşturularak desteklenmeleri yerinde olacaktır" diyen Yelkenbiçer, “Enflasyonla mücadele ve kurla ilgili para politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliği açıktır. Aksi takdirde yapılan zam oranının enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilemeyecektir” ifadelerini kullandı.