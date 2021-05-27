EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: “Kazanan İzmir oldu”

Altınordu'yu 1-0 yenerek Altay'ın Süper Lig'e çıktığını ve kazananın İzmir olduğunu belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Altay'ın büyük gurur yaşattığını vurgulayarak, son ana kadar önemli bir mücadele veren Altınordu'nun da örnek mücadelesi için kutlanmayı hak ettiğini dile getirdi.

TFF 1. Lig Play-Off finalini kazanarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden ve İzmir'i gururlandıran Altay, tüm kente haklı bir sevinç yaşatarak, farklı takımları tutan İzmirli futbolseverleri birbirine kenetlerken, kazananın İzmir olduğunu belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise Altay'ın kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi.

Son ana kadar önemli bir mücadele veren Altınordu'nun da örnek mücadelesi için kutlanmayı hak ettiğini dile getiren Yelkenbiçer, “Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli'nin takımı, Göztepe ile beraber İzmir'i Süper Lig'de temsil etmeyi hak eden ikinci takım Olacak. Bundan sonraki maçlarda kalpler Altay için de atacak” dedi.

Spora yapılan altyapı ve desteğin sonuç verdiğini de hatırlatan Yelkenbiçer, kentlerin sanayinin yanında kültürel aktiviteler ve spor etkinlikleri ile de cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade ederek, “Kentimiz son günlerde spor aktivitelerindeki başarılarıyla sıkça gündeme gelmeye başladı. Lig atlayan Altay ve Bucaspor 1928 hepimiz için gurur kaynağı oldu. Spor, başarma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı, sosyalleştirici, fiziği ve zihni bir arada koordine eden çok önemli faaliyetler bütünüdür. Sporun bireysel ve toplumsal yararı temel alındığında hem birey hem de toplumlar için son derece önemlidir. Sporun genç neslin gelişimine katkısı kadar kentsel ölçekte neden olduğu fayda da tartışılmazdır. Spor ekonomisi ve yönetiminin geniş kapsamı, bu alanda etkin ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesini ayrıca küresel ekonomi kapsamında etkin bir rol alması gerektiğini de göstermektedir. İzmir'imiz bu faaliyetler bütünü ile başarısını kanıtlamıştır. İzmir, sosyo ekonomik yapısı, kültürel bakış açısı, Türkiye'nin batıya açılan kapısı olmasının yanı sıra artık sportif faaliyetler açısından da bir kültür merkezi olacaktır” diye konuştu.