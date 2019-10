EGİAD, Cumhuriyetin 96. yılını resepsiyonla kutladı

yıl dönümünü kutladı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezinde düzenlediği resepsiyon ile kutladı. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarını daha ileriye taşıyacak olanın, “Daha güçlü demokrasi, daha sağlam bir hukuk devleti anlayışı ve daha yüksek bir kalkınma hızı” olduğuna vurgu yapıldı. Gecede piyano ve flüt sanatçıları; Hürkan Ayvazoğlu, Cemile Cabbar ile Soprano Eylem Demirhan da bir konser verdi.

"Bize düşen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet korumaktır"

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği aydınlık geleceğin; ancak Cumhuriyet ilkelerinin ışığında inşa edilebileceği belirtilerek, "EGİAD üyesi genç iş insanları olarak bugün bize düşen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet korumaktır. Bu görev Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin birinci cümlesinde anlamını bulmaktadır. Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruma ve savunma görevi onun bize bıraktığı kutsal bir miras ve emirdir” dedi.

Akıl ve bilim yolunda çalışan düşünce kuruluşu: Think Tank

Kurtuluş Savaşı'nın müthiş bir milli mücadele olduğunu, kadın ve erkeğin omuz omuza dayanışmasıyla başarıldığını kaydeden Aslan konuşmasında, "Çağdaş Cumhuriyetin kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak her geçen gün daha güçlü bir şekilde ona sahip çıkmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Cumhuriyet ile birlikte kazanılan değerler geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır. Topluma çağdaş uygarlık hedefini gösteren ve bu hedefe yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini hazırlayan Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını Cumhuriyetimizin 96. yılında bir kez daha minnetle anıyoruz. Atamız, 96 yıl önce Cumhuriyet'i kurarken hayalini paylaşan ne kadar kişi vardı bilemeyiz; ama bugün hayallerini paylaşan ve fiziki ölümünün 81. yılında bile onu takip eden milyonların olduğunu görüyoruz. Atatürk'ün kendi fiziki yaşam çizgisinin ötesindeki hayalleri ve değerleri hala koruyan böylesine bir gençlik, böylesine bir toplum varsa; aksaklık nerededir? Bahsi geçen eğitimli, sorgulayan, bilim ve aklı kendine Atamızdan miras kabul eden bu gençlik profilini, ne yazık ki toplumun geneline yayabilmiş değiliz. Kısır tartışmalarla büyük zaman kaybediyor toplumumuz. Topluma o an için toplumun istediği popülist çıktıları değil; olması gerekeni veren, referans noktalarını yukarıya taşımaya çalışan, yol gösteren yönetimlere, basın kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine ihtiyacımız var. Biz EGİAD olarak bunu kendimize bir görev bildik, ve Atamızın Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü olan geçtiğimiz 19 Mayıs'ta yalnızca akıl ve bilim yolunda çalışacak bir düşünce kuruluşu - think tank oluşturduk. EGİAD Think Tank adı ile faaliyetlerine başlayan düşünce kuruluşumuz, bölgedeki ilk sivil inisiyatifle kurulmuş düşünce kuruluşu olma niteliğini taşıyor” şeklinde konuştu.

İnovasyon, girişimcilik ve markalaşma vurgusu

EGİAD Başkanı Aslan, günümüz dinamiklerinde; inovasyon, girişimcilik, markalaşma ve kadının iş ve sosyal hayata katılımının arttırılmasının önemine de vurgu yaparak, “EGİAD'ın da oldukça üzerinde durduğu ve öncü olduğu alanlar arasında bu başlıklar vardır. EGİAD olarak, bu konularda da oldukça çok paydaşlı ve etki alanı geniş projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyor olacağız. Zor olsa da başaracağız. Atamızın büyük zorluklar içinde başardıklarının mirasçıları olarak başka hiçbir şansımız yok. Şimdi büyük bir sabırsızlıkla, 28 Ekim'i bekliyoruz. EGİAD olarak iletişimimizi 29'una değil, 28 Ekim'e konumlandırdık; çünkü Atamız aslında Cumhuriyet'i şu kelimelerle ilan etti; 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.' Her zaman onun gibi, ne olduğundan çok, ne olacağına odaklanacağız ve ne olacağını bizler söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.