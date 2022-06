EGİAD Danışma Kurulu iş dünyasını buluşturdu

Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı EGİAD Danışma Kurulunun ana gündem maddeleri; EGİAD dönem faaliyetleri ve Türkiye'nin ve İzmir'in ekonomik gündemi oldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra iş dünyasını buluşturdu. İzQ İnovasyon Merkezi Büyük Etkinlik Salonunda gerçekleşen toplantıya; İzmir iş dünyasının temsilcileri katılım gösterdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanları, gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri de aktarıldı.

Mahmut Özgener, Yiğit Tatış, Uğur Yüce, Şükrü Ünlütürk, Cüneyt Karagülle, Uğur Barkan, Bülent Akgerman, Temel Aycan Şen, Seda Kaya, Aydın Buğra İlter, Mustafa Aslan, Deniz Sipahi, Yaşar Kuş, Dilek Gappi, Mehmet Ali Kasalı, Neşe Gök, Önder Türkkanı, Dr. Faruk Güler, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Prof. Dr. Cemali Dinçer, Selami Özpoyraz, Zeliha Toprak, EGİAD Yönetim Kurulu gibi üst düzey iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin katılım gösterdiği etkinlik, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmaları ile başladı.

Konuşmasında İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkez'nin çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in girişimciliğin merkezi olmasını hedeflediklerini ifade etti.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıklarını belirten Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kasım ayında Dijital Deneyim Merkezimizi faaliyete geçireceğiz; ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitemize yeni bir kampüs kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimize yakışacak bir kampüs için, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması'nı düzenledik. Sonuçlarını yeni açıkladığımız bu yarışma ile üniversitemizin, ülkemizin önemli üniversiteleri arasındaki konumunu güçlendirip uluslararası alanda tercih edilirliğini artırmayı hedefliyoruz.”

Daha sonra söz alan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de, pandemi sebebiyle 2019 yılının aralık ayından bu yana çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantının tekrar yüz yüze yapabilmenin mutluluğunu taşıdıklarını ifade ederek, “Toplantımızı yüz yüze yapmak tabii ki daha keyifli ve daha verimli. Ne mutlu bize ki uyum sağlamayı başardık. Şahıslar da kurumlarımız da salgın döneminin zorunlu kıldığı dönüşümü gerçekleştirdi. Büyüme ve güçlenmeyi bırakın, mevcudu korumak bile iddialı bir hedefti. Birazdan faaliyet raporumuzda göreceğiniz üzere, gururla söylüyorum ki EGİAD bu zorlu sınavı başarıyla aştı. Yalnız hattı müdafaa etmekle kalmadı, sathı da genişletti. Derneğimiz verimli bir şekilde çalışmakla kalmadı, yalnız kendi üyelerine değil paydaşlarına da bu dönemde nasıl hareket edilebileceğine dair örnekler sundu, onlarla bilgi paylaştı; yani genç iş insanı olmanın öncü ve dinamik misyonunu yerine getirdi. 2021 ve 22 yıllarında en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olduğumuza dair aldığımız övgüler bizi çok mutlu etti; ama işin bir de mutfağı var. Bunu mümkün kılan da dönem başında söz verdiğimiz gibi, kol kola girip hep birlikte ilerlemekti” dedi.

"Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın heves ve heyecanları bize büyük güç kattı"

EGİAD olarak dönem temasının başında “sürdürülebilirlik” geldiğini hatırlatan Yelkenbiçer, sürdürülebilirliği ortak sinerji ile çalışmada da gerçekleştirebildiklerini ifade ederek, “Bizi bir araya getiren ortak hedefleri canlı tutma, yaptığımız işin anlam ve amacını hem doğru hem yoğun bir iletişim ile tüm üyelerimize ulaştırabilme, derneğimize olan aidiyet hissini ve başarıya olan inancı en üst seviyede tutmakla; ancak sürdürülebilir bir düzen kurabileceğimizi düşündük. Her gün de bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik açısından yaşadığımız zorluk şöyleydi; dönem başlarken sahip olduğumuz yaklaşık 350 aktif üyenin önümüzde 4 yıl boyunca 75'inin fahri olacağını fark ettik. Geçmiş döneme baktığımızda da bu sayının 20 olduğunu söyleyebilirim. Kısacası derneğimizde bir kuşak değişimi yaşanıyor. Yaptığımız çalışmaların verdiği olumlu sonuç sayesinde, katıldığımız her toplantıdan, yaptığımız her sunumdan üye adaylarıyla ayrıldık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu katılımlar sayesinde kaybedeceğimiz üye sayısının 35'ini; yani neredeyse yarısını geri kazandık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın heves ve heyecanları bize büyük güç kattı. EGİAD bünyesinde biz bu dönemde daha önce de ifade ettiğim gibi tam anlamıyla bir 'kuşak değişimi' gerçekleştirmiş olacağız. Geldiğimiz noktada bizi en çok sevindiren unsurlardan biri olarak da 'çeşitliliğin' altını çizmek isterim. Tek boyutlu, tek yüzlü bir kuruluş değil EGİAD. İş hayatı ve ticaretle ilgili çalışırken, ekonomik durum ile ilgili de görüşlerini bildirmeyi ihmal etmiyoruz. Yurt dışıyla yoğun bağlantı halindeyken ve uluslararası alanda yeni köprüler kurarken, yerelde de yepyeni ve güçlü bağlantılar oluşturuyoruz” diye konuştu.

6 ayda 91 etkinlik

EGİAD olarak bu dönemki stratejik çalışma alanlarını sürdürülebilirlik, girişimcilik, dijitalleşme, EGİAD gelecek olarak belirlediklerini aktaran Yelkenbiçer, gerçekleşen faaliyetleri de rakamsal olarak şu şekilde özetledi:

“10 uluslararası faaliyet, 6 sürdürülebilirlik, 4 EGİAD gelecek toplantısı, 13 seminer ve söyleşi, 6 hayat okulu etkinliği, 13 iş geliştirme faaliyeti ve iş birliği, 31 melek yatırımcı ve girişimci buluşması, 22 melek yatırımı, 3 binin üzerinde Girişimci Değerlendirmesi, 3.5 milyon dolar yatırım ile totalde 91 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Tüm etkinliklerimiz basında 2 bin 262 haber ile yer buldu” dedi.