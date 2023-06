EGİAD Danışma Kurulu'nda, Türkiye ve İzmir'in ekonomi gündeminin değerlendirildi

İzmir iş dünyasının protokol isimlerini ağırlayan, derneğin çalışma alanında yol gösterici nitelik taşıyan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, geniş bir katılımla senenin 2023 yılının ilk toplantısını İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirdi. EGİAD Danışma Kurulu'nun ana gündem maddeleri; EGİAD dönem faaliyetleri ve projeleri, EGİAD Think Tank çerçevesinde yeni rapor konularının görüşülmesi, Türkiye'nin ve İzmir'in ekonomi gündeminin değerlendirilmesi oldu.

İzQ İnovasyon Merkezi Büyük Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İzmir iş dünyasının temsilcileri katılım gösterdi. EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Uğur Yüce ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanlarındaki faaliyetleri, aktarılarak başladı.

Etkinliğe, EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı Uğur Yüce, Geçmiş Dönem Başkanları Cüneyt Karagülle, Uğur Barkan, Temel Aycan Şen, Aydın Buğra İlter, Emre Kızılgüneşler- İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Faruk Güler-Esbaş Ceo, Mehmet Ali Kasalı-BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı, Fatma Olten-TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı, Hasan Denizkurdu-Denizkurdu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Önder Türkkanı-Arkas Holding Ceo, Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu-İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü, Levent Kuşgöz-EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı, Frederic Pagy- EGİAD Melekleri İcra Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı, Yaşar Kuş-Ekonomi Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi, Özlem Sarsın-Dünya Gazetesi İzmir Temsilcisi, EGİAD Danışma ve Yönetim Kurulu Üyeleri gibi sanayinin birçok önde gelen ismi katılım gösterdi.

6 ayda 121 etkinlik

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer açılış konuşmasında, son çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 6 ayda 121 faaliyete imza attıklarını belirten Yelkenbiçer, EGİAD olarak bu dönem planlanan faaliyetlerini Olten Flarmoni Orkestrası eşliğinde 100. Yıl Konseri, EGİAD Ortaokulu Kapalı Spor Salonunun yapılması, Kasım ayında planlanan Gaziantep İş İnsanları Derneği -GAGİAD ve EGİAD Zirvesi, ESİAD ve EGİAD Dijital Dönüşüm Zirvesi olarak aktardı. Yelkenbiçer, gerçekleşen faaliyetleri de rakamsal olarak şu şekilde özetledi: “7 Uluslararası Faaliyet, 7 Sürdürülebilirlik ve Gelecek Toplantısı, 5 İş Geliştirme Faaliyeti ve İşbirlği, 5 Seminer ve Söyleşi, 5 Sosyal Faaliyet, 16 EGİAD Melekleri Faaliyeti, 33 Melek Yatırımcı Girişimci Buluşması, 4 Girişimcilik Raporu Faaliyeti, 25 Resmi Ziyaret ve İşbirliği, 5 Seminer ve Söyleşi, 9 Siyasi Parti Toplantısı ile etkin ve dolu bir 6 ay daha geçirdik. 25 yatırım, 3 binin üzerinde Girişimci Değerlendirmesi, 4 Milyon $ yatırım ile girişimcilik sektöründe de adımızdan söz ettirdik. Son 6 ayda etkinliklerimizin görüntülenme oranı 3 bin, tüm etkinliklerimiz basında yer bulma sayısı da 4 bin 442 oldu” dedi.

Danışma kuruluna teşekkür

EGİAD'ın proje ve hedeflerini aktaran EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “EGİAD olarak şehrimizdeki genç iş adamlarını temsil eden bir organizasyonuz. Misyonumuz, bölgedeki iş dünyasının rekabet gücünü artırmak, bölgemizdeki ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek ve aynı zamanda bölge genelinde sosyal ve ekonomik kalkınma için bir platform sağlamaktır. EGİAD Danışma Kurulu olarak, deneyimlerinizle ve bilgi birikiminizle, bu misyonu yerine getirmede çok değerli bir rol oynuyorsunuz. Fikirleriniz, görüşleriniz ve tavsiyeleriniz, EGİAD'ın stratejik yönünü şekillendiriyor ve tüm üyelerimizin karşılaştığı zorlukları anlama ve çözme konusunda önemli bir rehberlik sağlıyor. Bu toplantının amacı, EGİAD'ın ilerleyen aylarda hangi yollara gireceğini ve bu yolda nasıl ilerleyeceğimizi tartışmak. Şimdiden derneğinize gösterdiğiniz teveccüh ve katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı projeler yeni üye sayısını arttırdı

Başarılı bir döneme daha giriş yapıldığının ifade edildiği etkinlikte, Girişimcilik, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Geleceğe dair projeler oluşturduklarına vurgu yapıldı. Üyelere dokunan projeler üretmekten mutluluk duyduklarını dile getiren EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “Dönemimize başlarken bütünleştirme ve büyütme temalarını belirlemiştik. Derneğimize yeni katılan yaklaşık 130 arkadaşımızın dinamizmiyle bütünleştirmek ve yaptığımız her çalışmayla bıraktığımız etkiyi ve iş birliklerini büyütmek temasıyla dinamik şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki bir buçuk yılı da aynı dinamizm ve ilk günkü heyecanla üreterek geçireceğimizi belirtmek isterim. Bu fikirlerle hem üyelerimize dokunan projeler gerçekleştirdik hem de bölgemizde ses getiren etkinliklere imza attık. Bu dönem 130 yeni üye alarak yeni jenerasyon ile daha da gençleştik. Güzel bir sinerji yakaladık. Bu kadar etkin kurumlarda aktif görev alan kişilerin derneğimizin de üyesi olmaları artı bir sinerji oluşturdu. EGİAD'ın bu dinamizm ile en etkin insan ve iş gücü olarak görülmesi gurur verici” dedi. Yeni üyelerle derneğin dinamiğinin arttığını belirten Yelkenbiçer, İzmir ve ülke ekonomisinin gelişimine yönelik çalışma ve hizmetlerini yoğun bir tempoda sürdüren EGİAD'ın, Ege'nin en köklü sivil toplum örgütleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “EGİAD, 33 yıldır başarıyla genç iş dünyası için hizmet vermektedir. Çalışmalarımızı özellikle üye ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor olmamız kat edilen bu yoldaki en önemli etkendir. STK olarak verdiğimiz hizmetlerin dışında, planladığımız ve yürüttüğümüz projeler ile İzmir'e katma değer sağlama amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençler için yeni rapor önerisi

Toplumsal dönüşümün önemine vurgu yaparak son dönemde gündemde olan Neither in Education Employment or Training (NEET) kavramına dikkat çeken EGİAD Başkanı, “Bu kavram ne eğitimde ne de istihdamda olmayan gençleri ifade ediyor. Şu anda ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. Ülkemizde her 4 gençten 1'i yani yaklaşık 3,5 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda yer almıyor. Bizim bu gençleri eğitime ve istihdama kazandırmamız gerekiyor. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde bir rapor çalışmamız olabilir” dedi. Dinamik bir Türkiye ekonomisine giden yolda daha ileriye daha hızlı ulaşmak isteyenlerin genç nüfusa bakması gerektiğini hatırlatan Yelkenbiçer, “Çünkü aslında orada önemli ve kaçırılmaması gereken fırsatlar var. 2016 verilerine göre 15-34 yaş arası grup Türkiye nüfusunun yüzde 32'sini oluşturuyor. Bu grup aynı zamanda ülkenin geleceğini de ellerinde tutan grup. Dolayısıyla genç nüfus istihdamı, büyüme ve kalkınma yolunda mutlaka konuşulması, gözetilmesi gereken bir konu. Rakamlara bakarken, çok popüler olan “NEET” kavramı ile başlayalım: Eğitimde, işte, stajda olmayan genç nüfus (Neither in Education, Employment, Training). Sonra da “NEET'tik gençler?” diye soralım. 15-29 yaş arası nüfusta Türkiye'de eğitimde, işte, stajda olmayan genç nüfus oranı yüzde 28,2. OECD ortalaması ise yüzde 13,9. Türkiye'de işgücünü kadın-erkek olarak ayırdığımızda, 15-29 yaş arası kadınlarda eğitimde, işte, stajda olmayan genç nüfus oranı yüzde 41,5. 20-24 yaş arası kadınlarda, eğitimde, işte, stajda olmayan genç nüfus oranı daha da yüksek: yüzde 47,3. 15-29 yaş arası erkeklerde oran yüzde 15,2. Bu verilerden yola çıkarak bu gençlerimizi istihdama kazandırmak için neler yapabiliriz düşüncesiyle, bir akademik zemine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple bir araştırma raporu ve politika önerileri içeren bir rapor hazırlamak istiyoruz” diye konuştu.

EGİAD Danışma Kurulu'na Başkanlık yapan Geçmiş Dönem Danışma Kurulu Başkanı Uğur Yüce ise EGİAD Think Tank çalışmaları çerçevesinde hazırlanan raporların uygulanabilir olmasının öneminden bahsederek, kendisinin de içinde yer aldığı İzmir Yeni Sinerjiler Enstitüsü Think Tank faaliyetlerini aktardı. Bu enstitü ile EGİAD'ın NEET kavramına ilişkin hazırlayacağı rapora destek olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Yüce, ortak bir raporun kente daha faydalı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.