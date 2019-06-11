EGİAD Danışma Kurulu'nun yeni başkanı Mahmut Özgener oldu

yönetim dönemine ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirdi. EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, danışma kurulunun yeni başkanı Mahmut Özgener oldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, Şükrü Ünlütürk başkanlığında toplandı. EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi'ndeki toplantıda, Türkiye gündemine ilişkin konular masaya yatırılarak iş dünyasının ve medya temsilcilerinin değerlendirmeleri ve önerileri alındı. EGİAD proje ve faaliyetlerinin de görüşüldüğü toplantıda, danışma kurulunun yeni yönetimi belirlendi.

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın EGİAD faaliyetlerini ve projelerini aktardığı, Türkiye'nin ve İzmir'in gündemindeki ekonomik ve politik gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, danışma kurulu dönem başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreter seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener oy birliği ile EGİAD Danışma Kurulu Başkanlığına seçildi. Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığına Yiğit Tatış, sekreterliğe ise uzun yıllar EGİAD'ın Genel Sekreterliğini yürüten ve şu anda İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Tanyeri seçildi.

EGİAD geçmiş dönem Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, görevini İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e devrederken, Ünlütürk yaptığı konuşmada, EGİAD yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür etti.

EGİAD'ın danışma kurulu başkanlığını gururla yerine getirdiğini söyleyen Ünlütürk, "EGİAD'da görev yaptığım her süreçten mutluluk duydum. Başarılı bir iş dünyası örgütünün içinde olmak gurur vericidir" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin yeni dönem Danışma Kurulu Başkanı seçilen Mahmut Özgener de, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın başarılı bir dönem geçireceğine olan inancının tam olduğunu belirterek, "Bu göreve seçilmekten dolayı gururluyum. EGİAD faaliyetlerini takdirle takip ediyorum" diye ifade etti.

Toplantıya ayrıca; EGİAD geçmiş dönem danışma kurulu başkanları Uğur Yüce, Kemal Çolakoğlu, EGİAD Kurucu Başkanı Bülent Şenocak, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları Cüneyt Karagülle, Temel Aycan Şen, Seda Kaya, Aydın Buğra İlter, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Arkas Holding CEo'su Önder Türkkanı, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, EGİAD yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.