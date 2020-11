EGİAD depremin yaralarını sarmak için harekete geçti

İzmir'de 30 Ekim günü yaşanan depremin ilk dakikalarından itibaren sahada faaliyet göstermeye başlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yardım kapsamını genişletmek için üyeleriyle birlikte Acil İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Deprem Koordinasyon Komitesi kurularak üye işyerlerinin bulunduğu bölgelerde üniversitelerle birlikte deprem tetkiki yapılması da kararlaştırıldı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından EGİAD İş dünyası zarar görenlere yardım konusunda harekete geçti. Yakınlarını kaybedenlere tekrar baş sağlığı, yaralılara şifalar dileyen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin hemen ardından yönetim kurulu ile harekete geçen Başkan Aslan, üyeleri ile koordine olarak yardım destek paketi hazırlıklarını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, STK Afet Koordinasyon Masası ve Sosyal Hizmetler ile birlikte hareket eden EGİAD, üyeleriyle düzenlediği Acil İcra Kurulu Toplantısı ile yardım edeceği ihtiyaç listesini de genişletti. Depremden bu yana üyelerini koordine ederek, lojistik, gıda, su, giyecek, hijyen kiti, dezenfektan, erzak, yatak, battaniye, mat, uyku tulumu, halı, masa, sandalye, seyyar wc, ofis desteği, odun, soba, cep ısıtıcı, palet, yalıtım plakası bağışı ve desteğinde bulunan EGİAD - Ege Genç İş İnsanları Derneği, çocukların ağır travma geçirdiği şu günlerde minikler için etkinlikler düzenlemeyi de ihmal etmedi.

Depremzedeler düzlüğe çıkana kadar hepimiz sorumluyuz

EGİAD bünyesinde Deprem Koordinasyon Komitesi'nin oluşturulmasına ve her gün çadır kentte iki yönetim kurulu üyesinin fiziken bulunmasına karar verilen toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, birçok kayıp verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ancak böylesi güçlü bir depremden daha büyük kayıplarla çıkılmaması tek tesellimiz. Daha çok can kaybımızın olmaması tek avuntumuz. Yitirilen canlar için çok üzgünüz. İnanılmaz bir İzmir dayanışması var. Şehir dışından gelen, destek olan herkes umut veriyor. Şimdi evsiz kalan hemşerilerimiz için neler yapabiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz onun üzerinde çalışıyoruz. Bizler de her gün onlarla aynı düşünceler içerisindeyiz. Canımızla başımızla çalışıyoruz, ta ki onlar düze çıkana kadar bu hepimizin sorumluluğudur” dedi.

İzmir'in büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayan EGİAD Başkanı Aslan, “EGİAD olarak tamamen konsantre olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. EGİAD'ın gücünü depremzedelere aktarmaya hazırız” dedi.

Çocuklara el uzatacağız

Depremin en büyük travmasını küçük çocukların yaşadığını ve onlara el uzatmanın en büyük sorumlulukları olduğunu diye getiren Aslan, bu kapsamda çocuk etkinlikleri ve travmanın atlatılmasına yardımcı olacak şekilde psikolog çalışmalarının da hazırlıkları kapsamında olduğunu vurguladı.

Bu deprem İzmir'de dönüm noktası oldu

Bu depremin İzmir'in gidişatı ile ilgili önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aslan, uzun vadede üye işyerlerinin bulunduğu bölgelerde üniversitelerle birlikte deprem tetkikleri gerçekleştirebileceklerini de belirterek, “Bu deprem İzmir için önemli mihenk taşlarından biri olacak. Tarihte İzmir Yangını ne kadar önemli bir dönüm noktası olduysa bu deprem de böyle bir dönüm noktası yaratacak. İnşallah İzmir'e teveccühünü azaltmayan, ders alınmasını sağlayan ve deprem yönetmeliğine uygun bir yapılanmayı sağlayan bir dönüm noktası olur. El ele olursak bugünleri de atlatırız” diye konuştu.