EGİAD ev sahipliğinde “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege” finali

2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüşen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'ne yönelik kurgulanan modelle, girişimci gençleri desteklemeye devam ediyor. EGİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleşen final programında birinci gelen ekip, taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olan Purple oldu.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", 2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'ne yönelik tasarlanan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!-Ege Modeli", EGİAD ve BASİFED iş birliğinde hayata geçirilmişti. Bölgenin iş dünyası dernekleri, melek yatırımcı ağları ve girişimcilik merkezleri ile birlikte oluşturulan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", Ege modeli ile; genç girişimci adaylarına yönelik Ege'de bir girişimcilik kampı düzenlenmesi, kampa katılan ekiplerin fikirlerini iş insanlarına sunması ve seçilen ekiplerin iş insanları ile birlikte iki ay süresince girişim fikirleri üzerinde çalışması amaçlandı. EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezinde gerçekleşen final etkinliğine; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ve yarışan genç girişimciler katıldı.

EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi Portekiz Sinegogunda gerçekleşen final etkinliğinde birinci; taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olan Purple olurken, ikinci; firmaların veya kişilerin kullandıkları 3D yazıcılar ile oluşturdukları atık filamentleri tekrardan kullanılabilir filament haline getiren bir filament ekstrüzyon makinesi FilaboX oldu. Üçüncü ise bakıma ihtiyacı olan bireyler ile kısa süreli çalışmak isteyen bakıcıları buluşturan bir platform olan Easy Care - Tıkla Gelsin Bakıcım oldu. Yarışmanın jüri üyeleri ise; EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Üyesi Bilge Kaypaklıoğlu Eyilik ve EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter'den oluştu.

"Türkiye'nin yükselen yıldızı İzmir"

Etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Aslan, Türkiye'nin yenilik stratejisine sahip öncü bir şehri olarak İzmir'in gelişimi, iç ve dış hedef kitlelere tanıtımı, rekabetçiliğinin artırılmasının kurum olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “İçerisinde olduğumuz inovasyon çağında, İzmir'in global sermaye, şirketler, yetenek ve yeni fikirleri kendine çekmesi adına neler yapılması gerektiğini düşünmeliyiz. Bunları yaparken bir diğer amaç da yaşanacak şehir olarak öne çıkan İzmir'in 'çalışılacak, iş yapılacak ve yatırım yapılacak şehir' imajını da güçlendirmektir. Bölgedeki teknoparklar, sanayi bölgeleri, insan kaynaklarındaki çeşitlilik, çok kozmopolit olmayan şehir yapısı, kentimize farklı fırsatlar sunuyor. Sanayi 4.0 açısından birçok yerli ve yabancı şirketin yatırımda İzmir'i tercih ettiğini, birçok firmanın da sürdürülebilirlik hedefiyle üretim ve yönetim birimlerini şehrimize kaydırdığını görmekteyiz. Katma değeri yüksek yatırımları, girişimcilik açısından öncülüğü, teknoloji üssü olmak üzere yaptığı yatırımları ve girişimleri ile İzmir, Türkiye'nin yükselen yıldızı olarak yerini almaktadır. İzmir'de girişimcilik eko-sisteminin son yıllarda kaydettiği gelişme bu alandaki potansiyeli de göstermektedir. İstanbul'un dışında melek yatırımcılık ve girişimcilik alanında en hızlı yol alan kent İzmir olmuştur. Bu bağlamda, EGİAD'ın Hazine Müsteşarlığına akredite olan Melek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri de giderek artan bir ivme ile girişimci gençler ve genç yatırımcılar arasında güçlü bir köprü rolü oynamaktadır. EGİAD iş dünyası, bu konuda özellikle gençlere destek olmayı amaçlamaktadır. EGİAD Melekleri bu güne kadar 500'den fazla girişimci genç ile temas kurmuş, 12 girişimci-melek yatırımcı toplantısı organize etmiş ve 7 girişim projesine yatırım yapmıştır. Bunların yanı sıra birçok girişimciye mentorluk desteği de sağlamaktadır” dedi.

Yapılması gerekenleri sıraladı

İzmir'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için öncelikli olarak hem STK'ların hem üniversitelerin hem de diğer ekosistem paydaşları tarafından atılması gereken adımlar bulunduğuna dikkat çeken Aslan, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Özel sektörün girişimcileri desteklemesi, girişimciler ile işbirlikleri kurması, okulların, öğrencilere girişimcilik bilincini yerleştirmesi, iş insanları arasında melek yatırımcılık farkındalığının artırılması, girişimcilik ile ilgili etkinliklerin arttırılması, devlet destekleri ile ilgili olarak destek olan girişimciler ile fayda analizi yapılması ve varsa ise eksikliklerin tespit edilip nasıl giderilebileceği üzerine görüşülmesi, yurt dışında bulunan diğer ağlar ve paydaşlar ile ilişkilerin sürekli olarak geliştirilmesi ve kesintisiz bilgi paylaşımının sağlanması öncelikler arasındadır. Doğru stratejiler ile şehrin paydaşlarının hedef ve eylem birliği sayesinde İzmir'in çok daha başarılı bir profil ortaya koyacağına olan inancımız tamdır.”

"Gençlerin DNA'sına kazımak için çalışıyoruz”

TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ise sözlerine, “Özgür düşüncenin, sorgulamanın ve çözüm üretme kültürünün geliştiği bir toplumda, gençlerin değer oluşturacak işler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. 8 sene önce bir pilot uygulama olarak başlattığımız TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın etki alanını her dönem geliştirmek ve girişimciliği gençlerin DNA'sına kazımak için çalışıyoruz” diyerek başladı.

Her dönem en çok başvuru alınan ilk üç bölgeden biri olan Ege Bölgesi'nin, sahip olduğu ticari kültür ve geniş ekonomik tabanın yanı sıra dinamik genç nüfusu ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kayacık, “Geçtiğimiz yıllarda TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik bayrağını üç dönem üst üste İzmir'e getiren ve her dönem TÜSİAD üyeleri ile çalışma fırsatı yakalayan girişimcilerin ortaya çıkmasında; bölgedeki üniversitelerin, teknokentlerin, TTO'ların, girişimcilik merkezlerinin ve STK'ların önemli bir rolü olduğu kuşkusuz. Ege girişimcilik ekosisteminin oluşturduğu bu pozitif atmosfer, İstanbul dışında da güçlü girişimcilik merkezlerinin yakın zamanda oluşacağına olan inancımızı artırıyor" ifadelerini kulandı.

"Asla geri durmayın"

Değerlendirmeler sonunda kapanış konuşmasını BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, gençlerin girişimcilik anlamında teşvik edilmesi ve desteklenmesinin, geleceğin Türkiye'si için atılacak en önemli adım olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkan girişimcilik, işsizlik sorununa karşı en etkili çözümdür. Uluslararası pazarda etkin bir oyuncu olmak, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak, endüstri 4.0'dan toplum 5.0'a dönüşen yeni dünya düzeninden geri kalmamak adına fikir üreten, ürettiği fikri hayata geçiren, oluşturduğu projeyle üretime ve istihdama katkı sağlayan girişimcilere her alanda büyük bir ihtiyaç var. Tüm bunlardan uzak kalan toplumlar maalesef ekonomik anlamda daha da zor süreçlere hazırlıklı olmalıdır. Dünya tarihine baktığımızda bugün geldiğimiz noktaya ulaşmamızı sağlayan her adım bir fikir olarak başladı. Tüm bu fikirler hayata geçtiği noktada önemli dönüşümler yaşandı. Girişimciliğin temelinde de fikir yatar. O sebeple fikri olan, bir hayali olan gençlere tavsiyem asla geri durmayın. Fikrinizi projeye dökün ve emin olun ki her doğru proje mutlaka yatırımcısını bulur. Önemli olan istemek, fikir üretmek ve o fikrinizi doğru bir şekilde temellendirmek."

"Gurur veriyor"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise konuşmasına, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen birbirinden parlak genç girişimcilerin projelerini dinleyerek, Türkiye'nin geleceği için umutlandıklarını belirterek başladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı şunları söyledi:

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege paydaşlarımızla kurguladığımız ilk yerel programımız. Bu programın meyvelerini vermekte olduğunu görmek bizlere gurur veriyor. Hayalimiz bu programların nicelerini Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışır hale getirmek, genç girişimcilerimize geleceği yazmaları için daha çok destek vermek! Programa katılan tüm girişimcilerimizi cesaretleri, azimleri ve kararlılıkları için bir kez daha kutluyorum. Önümüzdeki senelerde de Ege'den daha nice başarılı girişimlerin çıkacağına olan inancımızı yenilemek istiyorum.”

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'dan Ege'ye özel girişimcilik kampı

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampı 21-22 Şubat tarihlerinde EGİAD ve BASİFED iş birliğinde, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilmişti. Kampa Türkiye genelinde ilk 150 iş fikri arasına giren ekiplerden Ege Bölgesi'ne yer alan 5 üniversiteden 38 girişimci adayı katıldı. 20'nin üzerinde konuşmacının yer aldığı TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege Girişimcilik Kampında girişimci adayı gençler, iş modeli kanvasından müşteri kazanımına, ihtiyaç doğrulamadan fikri hakların korunmasına, destek ve yatırım süreçlerinden sunum tekniklerine kadar birçok konuda eğitim alma fırsatını yakaladı. Ege bölgesi girişimcilik ekosistemi ve iş dünyası üyesi birçok isimle tanışma ve bağlantı kurma olanağı buldu.

Girişimciler final için yarıştı

İki günlük kampın ardından bir hafta boyunca iş modeli kanvasları ve sunumları üzerinde çalışan girişimci adayları, 2 Mart 2019 Cumartesi günü EGİAD ev sahipliğinde düzenlenen sunum gününe katılmıştı. İş fikri sunumlarını yapan 15 ekip arasından seçilen ve iki ay boyunca girişim fikirlerini gerçekleştirmeleri yolunda iş insanlarından rehberlik alan ekipler, dün sahneye çıkarak son sunumlarıyla final için yarıştı. İki ay boyunca iş fikirlerini iş planına dönüştürmek için rehberlerle birlikte çalışan ekipler, final gününde iş planlarını TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege jürisine sundular. 13.00-17.00 saatleri arasında EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi Portekiz Sinegogunda gerçekleşen final etkinliği ile dereceye giren girişimci sunumlarına çeşitli ödüller verildi. Ödüller şu şekilde oldu; birinci ekibe; EGİAD Melekleri Yatırımcılarıyla Buluşma, Kuluçka Merkezi Desteği, EGİAD Melekleri'nden 6 ay mentorluk desteği alma, ikinci ekibe; EGİAD Melekleri Yatırımcılarıyla Buluşma, Kuluçka Merkezi Desteği ve Üçüncü ekibe ise EGİAD Melekleri Yatırımcılarıyla Buluşma.

6 ekip dinlendi

Üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacakları inancından yola çıkarak TÜSİAD 2011 yılından beri Bu Gençlikte İŞ Var! iş fikri yarışmasını düzenliyor. Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmayı amaçlayan yarışma 2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2018 dönemi başvuruları değerlendirildiğinde, 1621 başvuru arasından Ege Bölgesi'nden toplamda 383 başvuru alındığı; ön eleme sonrasında ilk 150'de bulunan iş fikirlerinin yaklaşık üçte birinin Ege Bölgesi'nden geldiği göz önünde bulundurularak, pilot projenin ilk olarak bu bölgede başlatılmasına karar verildi TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2019 döneminde ön elemeyi geçerek ilk 150 iş fikri arasında yer alan Egeli gençlerin katılımı ile ilk defa İstanbul dışında bir şehirde Girişimcilik Kampı düzenlenmiş oldu. Bu ekipler arasından Ege rehberleri ile eşleşerek iş fikirlerini geliştirme imkânı yakalayan 6 ekip dinlendi. Bu süreçte ekiplere Alp Avni Yelkenbiçer, Frederic Pagy, Levent Kuşgöz, Neşe Gök, Özüm İlter Demirci ve Yonca Güngör Çınar rehberlik etti.

Dereceye girenler;

1. Purple

Rehber: Alp Avni Yelkenbiçer - Yelkenbiçer Grup

Purple taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platformdur. Bu platformla istismara uğrayan bireylerin haklarını aramalarına ve psikolojik destek alarak yaşamlarına daha sağlıklı devam etmelerine destek olunması hedeflenmektedir.

Fatma Öykü Gonca - İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji

Elif Linda Grace Altıntaş - İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık

Safanur Bol - İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Asude Sare Balıklılı - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

2. Filabox

Rehber: Yonca Güngör Çınar - Ege Asal Metal

FilaboX firmaların veya kişilerin kullandıkları 3D yazıcılar ile oluşturdukları atık filamentleri tekrardan kullanılabilir filament haline getiren bir filament ekstrüzyon makinesidir. FilaboX'ın bir diğer özelliği ise, firmaların veya 3D yazıcı kullanıcılarının piyasadan alabilecekleri granül ham maddeleri ile çok daha uygun bir fiyata kendi 3D yazıcı filamentlerini üretebilme olanağını sağlamasıdır.

Nijat Tarverdiyev - Celâl Bayar Üniversitesi Biyomühendislik

Umut Şensöz - Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Muhammet Mert Tuncel - Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Turab Mammadli - Celâl Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret

3. Easy Care - Tıkla Gelsin Bakıcım

Rehber: Levent Kuşgöz - İzmir Vinç

Tıkla Gelsin Bakıcım; bakıma ihtiyacı olan bireyler ile kısa süreli çalışmak isteyen bakıcıları buluşturan bir platformdur. Bu platform bakıma muhtaç hasta ve hasta yakınlarının yanında olmayı hedeflerken, yarı zamanlı çalışmak isteyen, bu konuda deneyimli bakıcılara da iş imkânı sunmaktadır.

Bilge Canıtez - İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji

Tuğçe Alkan - İzmir Yaşar Üniversitesi Endüstri mühendisliği

Demet Yelekçioğlu - İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji

Ayça Danış - İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji