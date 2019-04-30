EGİAD iş dünyasının hedefi ihracat

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ın konuğu olarak genç iş insanları ile bir araya gelen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2019 yılı hedeflerini, yeni ürünlerini ve Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı avantajları aktardı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da, ihracat hedefleri hakkında bilgi verdi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ın konuğu olarak genç iş insanları ile buluştu. Toplantının açılış konuşmasını EGİAD Başkanı Mustafa Aslan yaptı. Aslan, ekonomik olarak bir takım sıkıntıların olduğunu, iç pazarda özellikle daralmanın ön plana çıktığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Aslan, "EGİAD olarak bu nedenle stratejik hedeflerimiz arasında özellikle döviz girdisi sağlamaya yönelik eylem planları almak var. Bu noktada üzerinde çalıştığımız birtakım projelerimiz bulunmakta. Aynı şekilde birkaç aydır pazartesi toplantılarımızda tıpkı bugün olduğu gibi üyelerimizin şirketlerine yol göstermesi bakımından önemli kurumları ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.

"10'un üzerinde ülke belirlendi şu ana kadar"

Üyelerin ihracat artışı sağlaması için hedefledikleri projeleri de aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Dış Ticaret Elçileri projemiz ile yurt dışında belirli ülkelerde tecrübesi olan üyelerimizi o ülkeye açılmak isteyen şirketlerle bir araya getiriyor olacağız. 10'un üzerinde ülke belirlendi şu ana kadar; yakında açık çağrıya da çıkıyor olacağız. Temel amacımız; yurt dışı spesifik pazarlarda daha önce yaşanan deneyimlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde aktarımının sağlanması. Bu yolla ayrıca üyeler arası işbirliklerine de katkı sağlanacağına inanıyoruz; ayrıca sanayi konseyi toplantılarımızla, dış ticaret istihbaratı ana başlıklarımız arasında bulunmakta. Yurt dışına emtia göndermeden önce önünüze gelecek bir raporlama sistemi üzerinde çalışıyoruz. Satacağınız ürünün GTİP yani gümrük tarife istatistik pozisyonundan yola çıkarak hangi ülkelere bu mal satılmış; hangi ülkeler satmış; ortalama fiyat nedir; en yüksek fiyat nedir hatta bu satışları yapan firmaların birtakım mali oranları nasıldır noktasında bilgilerin sağlanmasını hedefliyoruz. Amacımız; dengeli, sağlıklı ve uluslararası rekabete açık ihracat politikalarının izlenmesine katkıda bulunarak bu zor ekonomik şartlarda üyelerimize; İzmir'e; Ege Bölgesine ve bu yolla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktır."

"İhtiyaçlara göre finansal ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da, 2019 yılında Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için 5 yeni ürünü devreye aldıklarını, 10 ürünü de 2019 içinde devreye almayı planladıklarını söyledi.

İhracat kredilerinin yüzde 53'ünü veren banka olarak lider durumda olduklarını ifade eden Yıldırım, 44.2 milyar dolarla 2018'de verdikleri desteği 2019'da 48.4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Hizmet sunulan KOBİ oranının yüzde 72 olduğunu ifade eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yeni ürünleri ve devreye alacaklarını ifade etti.

2019'da garanti ve teminatı da devreye aldıklarını belirten Yıldırım, "Hem Türkiye'de hem dünyada ihracatçılarımıza ihtiyacı olan teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz. Tüm bu ürünlerle ihracatçılarımızın içeride ve yurt dışındaki faaliyetlerinde onları düşünerek ihtiyaçlarına göre finansal ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz" diye aktardı.

Türk Eximbank olarak Türk ihracatçısına üç görevi yapmak için kurulduklarını hatırlatan Yıldırım, "Birincisi kredi, ikincisi sigorta ve üçüncüsü garanti. Zaman içerisinde kredide, sigortada belli yere geldik ama garantide pek uygulamamız olmamış. 2019 ile beraber eylül sonuna kadar garanti ve teminat ürünlerini uygulamaya koyuyoruz. Bu sene Türk Eximbank'ta mevcut kredi ve sigorta programları daha etkili olacak. Sigortayı ana teminat unsuru haline getirdiğimiz için sigortayı önemsiyoruz ama garanti ve teminat ürünlerini de bunların yanında daha çok uygulamaya koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"En zor zamanda dahi faiz oranlarını artırmadık"

2018 sonuna kadar; Türkiye'nin 52 bankası içerisinde kredi hacminde en büyük 8. büyük bankası haline geldiklerini kaydeden Yıldırım, "Ağustos, eylül, ekim aylarında hiçbir şey olmamış gibi, o günler yaşanmıyormuşçasına hareket ettik. Sizlere daha çok kredi kullandırmaya özen gösterdik. En zor zamanda dahi faiz oranlarını artırmadık. Yurt dışında da iyi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı fonlamayı önemsiyoruz. Türkiye'nin Dünyadan kaynak getiren 7. bankasıyız. Aktif büyüklükte ise 10. sıradayız. Gelinen süreçte 2017-2018'de değişim dönüşüm geçirdik. 2017 hazirandan itibaren ihracatçılarımızla doğrudan çalışmaya, teminat mektubu olmadan kredi kullandırmaya döndük" diye konuştu.