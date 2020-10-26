EGİAD-MÖDAV iş birliği

Türkiye'deki muhasebe akademisyenlerini çatısı altında toplayan Muhasebe Öğretim Üyeleri Dayanışma Vakfının (MÖDAV) bu yıl 17.'sini düzenlediği Uluslararası Muhasebe Konferansı online olarak gerçekleştirildi. Konferansın teknoloji sponsoru olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), tüm teknik alt yapıyı da sağladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın Panelist ve Genel Sekreter Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç'ın oturum başkanı olarak katıldığı ve 2 gün süren etkinlik yerli ve yabancı 30'a yakın konuşmacı ve 300'ün üzerinde izleyicinin katılımı ile gerçekleşti.

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, pandeminin iş dünyasına etkilerini aktaran EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, içinde bulunduğumuz krizin insanların birbirine olan ihtiyacının önemine dikkat çektiğini hatırlatarak, “İçinde bulunduğumuz kriz bize ne kadar kırılgan ve birbirimize muhtaç olduğumuzu hatırlattı. Pandeminin kendisi insanlığın doğaya sürdürülebilir olmayan yollarla müdahalesinin bir sonucu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğayı tahrip etmeyen, daha eşit ve kapsayıcı bir ekonomiye geçerken bir yol haritası işlevi görüyor. Tek bir ülkenin bu amaçları benimsemesi yetmez, global olarak benimsenmedikçe bir ülke her şeyi yapsa da çözüm gelmeyecektir” dedi.

"Dijitalleşme ön plana çıktı"

Pandemi süreciyle birlikte iş hayatında fiziksel etkileşimin azaldığını vurgulayan Aslan, bu süreçte dijitalleşmenin ön plana çıktığını ifade ederek, hijyenin en önemli konulardan biri olduğu bir çalışma düzeninin bizi beklediğini kaydetti. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni normalle birlikte kurumların çalışanları hakkında daha fazla data toplamaya başladığını görmüştük. Uzaktaki ekiplerin performansları hakkındaki bilgilerin depolanması ve sağlık verilerinin takip edilmesiyle daha da hızlanan bu eğilim, önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Bu sayede şirketler ve insan kaynakları, ekipler hakkında daha derin bir bilgiye sahip olarak onları anlayacak ve merkezinde insan olan, daha sosyal politikaların, hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Kurumsal yönetim açısından ise pandemi, ani ve beklenmeyen değişikliklere çevik ve akılcı cevaplar vermenin ne kadar önemli olduğunu kurumlara gösterdi. Özellikle yönetim kurulları ile icra ekipleri arasındaki çizgiler bu dönemde belirsizleşti. Yürütme ekipleri krizi yönetmek için yönetim kurulu seviyelerindeki toplantılara daha sık çağırıldı ve bu sayede entegrasyon artırılarak sağlıklı bilgi akışı sağlandı.”

"Uluslararası Muhasebe Araştırmalarında Güncel Trendler"

Uluslararası Muhasebe Araştırmalarında Güncel Trendler başlıklı oturumu yöneten Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın konuğu ise uluslararası yayınları ile alanında önde gelen isimlerden olan Budapeşte Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nadia Albu oldu. Muhasebe alanında güncel konuların neler olduğunu paylaşan Albu, özellikle teori ve pratiği bir araya getiren bir yaklaşımın ve vaka analizlerinin öneminin altını çizdi. Kısa bir süre önce MÖDAV Başkanı olarak göreve başlayan ve aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Çağnur Balsarı kapanışta EGİAD'ın sponsorluğuna ve desteğine teşekkür ederek yakın zamanda farklı faaliyetlerde de birlikte etkinliklere devam etme dileğini iletti.