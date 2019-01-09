EGİAD Müzesi için geri sayım başladı

Yıl Arşivi ve Müzesi için çalışmalarını sürdürüyor.

EGİAD 15. dönem seçimleri için ‘EGİAD hepimizin' sloganıyla seçimlere hazırlanan başkan adayı Mahir Kaplan ve ekibi, dün Swisotel Grand Efes'te tanıtım ve lansman gecesi düzenledi. Projelerini bir bir anlatan Kaplan, EGİAD 30. Yıl Arşivi ve Müzesi için gerekli adımları şimdiden attıklarını söyledi. 30. Yıl Gastronomi Akademisi, EGİAD Ligi ve Spor Kulübü'nün kurulması ile 19 Mayıs 2019'daki 1. EGİAD Maratonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Kaplan, köklü EGİAD geçmişinin belgelendirilmesi için de kolları sıvadı.

30 yıllık başarılarla dolu EGİAD geçmişinin arşivlenebilmesi ve yarınlara aktarılabilmesi noktasında önemli bir proje için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kaplan, “Günümüze kadar hazırlanmış tüm EGİAD yayınların sergilenebilir hale getirilmesi, EGİAD'ın kurumsal hafızasının somut objelerle sergilenmesi, Atatürk ve Gençlik Köşesi oluşturulması için çalışmalar yürüttük. EGİAD Kurucu Üyeleri ve Başkanları anı köşesi oluşturulması için girişimler yaptık. Müze konsepti ile Kemeraltı tarihi dönüşümüne katkı sağlanmasını ve üyelerimizin geçmişimiz ve kurumsal yapımızla ilgili bilgi ve belge ihtiyacının karşılanmasını hedefledik. Genel hatlarıyla Kemeraltı'nda liderlik ettiğimiz tarihi canlandıran dokunuşlara devam etmeyi amaçladık” diye konuştu. 19 Mayıs'a kadar belgeleme ve dizayn hazırlığı yapıldıktan sonra 2019 Haziran ayında işe başlanması ve 29 Ekim 2019'da ise EGİAD 30. Yıl Arşivi Müzesi'nin açılması planlanıyor.