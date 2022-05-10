EGİAD, “Sadık Bey Yalıların Dili Olsa” romanının yazarını ağırladı

EGİAD Kurucu Başkanı, iş adamı, araştırmacı ve yazar Bülent Şenocak, “Sadık Bey Yalıların Dili Olsa” romanını EGİAD'da düzenlenen söyleşi gününde genç iş adamlarına anlattı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetim kurulu üyeleri, EGİAD Kurucu Başkanı, iş adamı, araştırmacı ve yazar Bülent Şenocak'ı ağırladı. Şenocak toplantıda, “Sadık Bey Yalıların Dili Olsa” adlı son romanını genç iş adamlarına anlatarak bilgiler verdi.

Yönetim kurulu ve EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Alp Avni Yelkenbiçer, tarihi miras öğelerinin ülkemizin önemli kaynağı olduğunu dile getirerek, “Bu değerlerin nesillerden nesillere aktarılmasının kent benliğine artılar kattığını düşünüyoruz” dedi.

Daha önce “Levant'ın Yıldızı İzmir” ve “İnsanlaştırılan Tanrı” adlı kitaplarını kaleme alan Bülent Şenocak, eski yalıların ve İzmir'in önemli ailelerinin geçmişine yolculuk yapılan son kitabını ise şu sözlerle özetledi:

“Bugün, o eski Sadık Bey yok, o eski yalılar yok, o eski aileler de yok; Sadık Bey, şimdilerde kimliksiz bir semt, rengi solmuş bir fotoğraf karesi, belleklerden silinmeye başlayan bir imge, unutulmaya yüz tutmuş bir tarih, eski semt sakinleri için bir özlem, yeni semt sakinleri için ise bir tramvay durağının adından öte bir şey değil. İşte, bu kitabı yazmaktaki amacım; fotoğraflardan, anılardan ve bunları destekleyen belgelerden yararlanarak kent belleğine katkıda bulunmak, unutulmaya başlanan bir semt tarihini canlı tutmak, gelecek kuşaklara semtin bu dramatik dönüşümünü anımsatmak."